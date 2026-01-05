SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
2026 munkaszüneti napjai: nem lesz hiány hosszú hétvégékben az új esztendőben

munkaszüneti nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 09:40
hosszú hétvégepihenés
Ebben az évben négy alkalommal lesz négynapos a pihenés.
Bors
Nehéz napok várnak a héten dolgozókra, miután az újév első napja utáni múlt pénteki pihenőnapot most szombaton kell ledolgozni - vagyis, hat napos munkahét lesz - írja az Origo.

Születési dátumok egy naptárban
Több hosszú hétvégének is örülhetünk 2026-ban / Fotó: Kwangmoozaa /  Shutterstock 

Szerencsére, az új évben bőven lesznek hosszú hétvégék is, ráadásul hétköznapokra eső munkaszüneti napok sem lesznek idén. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, valamint három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk. 

 

A 2026 évi munkaszüneti napok körüli munkarend a következő: 

  • 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesített munkanap.
  • A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni
  • 2026. december 24, csütörtökre esik a Szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.

A 2026-os munkaszüneti napokról itt írtunk részletesebben:

 

 

