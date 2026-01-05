2026 munkaszüneti napjai: nem lesz hiány hosszú hétvégékben az új esztendőben

Nehéz napok várnak a héten dolgozókra, miután az újév első napja utáni múlt pénteki pihenőnapot most szombaton kell ledolgozni - vagyis, hat napos munkahét lesz - írja az Origo.
Szerencsére, az új évben bőven lesznek hosszú hétvégék is, ráadásul hétköznapokra eső munkaszüneti napok sem lesznek idén. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, valamint három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.
A 2026-os munkaszüneti napokról itt írtunk részletesebben:
