Rossz hír az autósoknak: így változik az üzemanyag ára az év utolsó keddjén

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 13:05
A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. Így változik holnaptól az üzemanyag ára.
Rossz hírt kaptak az autósok, az üzemanyag árával kapcsolatban. Az év utolsó keddjén ugyanis a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik. Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul.

Így változik az üzemanyag ára az év utolsó keddjén / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nő az üzemanyag ára, nem sokkal 2026 kezdete előtt

2025.12.29-én tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

95-ös benzin: 556 Ft/liter

Gázolaj: 568 Ft/liter 

A fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól - emelte ki a Holtankoljak.hu.

 

 

