Rossz hír az autósoknak: így változik az üzemanyag ára az év utolsó keddjén

Rossz hírt kaptak az autósok, az üzemanyag árával kapcsolatban. Az év utolsó keddjén ugyanis a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik. Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul.
2025.12.29-én tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 556 Ft/liter
Gázolaj: 568 Ft/liter
A fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól - emelte ki a Holtankoljak.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.