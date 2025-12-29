Rossz hír az autósoknak: így változik az üzemanyag ára az év utolsó keddjén

Rossz hírt kaptak az autósok, az üzemanyag árával kapcsolatban. Az év utolsó keddjén ugyanis a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik. Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul.

Így változik az üzemanyag ára az év utolsó keddjén / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nő az üzemanyag ára, nem sokkal 2026 kezdete előtt

2025.12.29-én tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 556 Ft/liter Gázolaj: 568 Ft/liter

A fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól - emelte ki a Holtankoljak.hu.