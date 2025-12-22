Jó hír karácsony előtt az autósoknak: így változik holnaptól az üzemanyag ára

Változást jelentettek be az üzemanyagárakban, amely a holnapi naptól lesz érvényes. A Holtankoljak.hu azt írja, kedden a benzin nagykereskedelmi ára ugyan nem változik, a gázolajé viszont csökken bruttó 2 forinttal.
A mai napon tehát még a következő átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 556 Ft/liter
Gázolaj: 569 Ft/liter
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.