Jó hír karácsony előtt az autósoknak: így változik holnaptól az üzemanyag ára

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 13:05
Változást jelentettek be az üzemanyagárakban, amely a holnapi naptól lesz érvényes. A Holtankoljak.hu azt írja, kedden a benzin nagykereskedelmi ára ugyan nem változik, a gázolajé viszont csökken bruttó 2 forinttal.

Változást jelentettek be az üzemanyagárakkal kapcsolatban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Változik az üzemanyagár, olcsóbb lesz a gázolaj

A mai napon tehát még a következő átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 556 Ft/liter

Gázolaj: 569 Ft/liter

 

 

