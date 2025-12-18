Kiderült, mikortól csökken az üzemanyag ára - Már nem kell sokat várni

Remek híreket közölt a holtankoljak.hu, ugyanis kiderült, hogy újabb árcsökkenés jön a hazai töltőállomásokon, ráadásul nem is olyan kicsit, így mindenképp megéri várni a tankolással – akár benzinről, akár gázolajról van szó, hiszen szerencsére mindkettőnek lejjebb kúszik az ára.
December 19-től bruttó 5-5 forinttal csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára – vagyis aki ma tervezett tankolni, jobban teszi, ha inkább holnap megy el a töltőállomásra.
Ez az 5-5 forintos árcsökkenés azt jelenti, hogy december 19-től átlagosan 557 Ft-ra csökkenhet 1 liter benzin átlagára és 567 forintra a gázolajé – azt egyelőre nem lehet tudni, hogy utána hogyan alakul az üzemanyag ára.
