Döbbenetes eredmények: 58 fényfüzérből 56 áramütés-veszélyesnek bizonyult

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszak során 58 fajta, közvetlen hálózati feszültségről működő fényfüzért és dekorációs célú világítástechnikai terméket vetett laboratóriumi vizsgálat alatt. Az eredmények meglepőek lettek, ugyanis kettő kivételével az összes áramütés-veszélyesnek bizonyult.

Veszélyes fényfüzéreket leplezett le az NKFH vizsgálata (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

56 vizsgált fényfüzér jelentett áramütés-veszélyt

A kifogásolható termékeknél nemcsak hibákat vettek észre, hanem hiányosságokat is. Ezek között szerepeltek:

a szabad, szigetelés nélküli, csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket

a kis méretű csatlakozódugók

a vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat

a füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket használtak

a hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírtat

a termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett

nincs megadva az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb száma

víz ellen nem védett kültéri termékek

a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelésnek

nincs magyar nyelvű használati utasítás

A NKFH kihangsúlyozta, hogy ezen hiányosságok és hibák miatt a termék felhasználója akár áramütést vagy égési sérülést is szenvedhet.