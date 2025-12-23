KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes eredmények: 58 fényfüzérből 56 áramütés-veszélyesnek bizonyult

égősor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 17:10
áramütéségési sérülés
Az adventi időszak fényében az NKFH 58 fényfüzért vizsgált. Az eredmények megdöbbentőek voltak, ugyanis csak kettő felelt meg az összes előírásnak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszak során 58 fajta, közvetlen hálózati feszültségről működő fényfüzért és dekorációs célú világítástechnikai terméket vetett laboratóriumi vizsgálat alatt. Az eredmények meglepőek lettek, ugyanis kettő kivételével az összes áramütés-veszélyesnek bizonyult.

Fényfüzér
Veszélyes fényfüzéreket leplezett le az NKFH vizsgálata (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

56 vizsgált fényfüzér jelentett áramütés-veszélyt

A kifogásolható termékeknél nemcsak hibákat vettek észre, hanem hiányosságokat is. Ezek között szerepeltek:

  • a szabad, szigetelés nélküli, csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket
  • a kis méretű csatlakozódugók
  • a vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat
  • a füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket használtak
  • a hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírtat
  • a termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett
  • nincs megadva az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb száma
  • víz ellen nem védett kültéri termékek
  • a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelésnek
  • nincs magyar nyelvű használati utasítás

A NKFH kihangsúlyozta, hogy ezen hiányosságok és hibák miatt a termék felhasználója akár áramütést vagy égési sérülést is szenvedhet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu