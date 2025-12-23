Döbbenetes eredmények: 58 fényfüzérből 56 áramütés-veszélyesnek bizonyult

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszak során 58 fajta, közvetlen hálózati feszültségről működő fényfüzért és dekorációs célú világítástechnikai terméket vetett laboratóriumi vizsgálat alatt. Az eredmények meglepőek lettek, ugyanis kettő kivételével az összes áramütés-veszélyesnek bizonyult.
A kifogásolható termékeknél nemcsak hibákat vettek észre, hanem hiányosságokat is. Ezek között szerepeltek:
A NKFH kihangsúlyozta, hogy ezen hiányosságok és hibák miatt a termék felhasználója akár áramütést vagy égési sérülést is szenvedhet.
