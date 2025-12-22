"Maradandó hatást gyakorolt" - közkedvelt tanárnőt gyászol az internet

Szívszorító búcsúüzenetek árasztották el a közösségi oldalakat annak a szeretett 29 éves tanárnőnek, Sarah Halpenny-nek az emlékére, aki váratlanul vesztette életét Melbourne-ben. Halálhírét munkahelye, a Kingscourt St Joseph Általános Iskola közölte, ahol meghatóan emlékeztek meg a közkedvelt pedagógusról, akit nem csak kollégának, hanem barátnak is tekintettek.

Váratlanul vesztette életét a közkedvelt tanárnő. / Fotó: Gofundme

Váratlanul vesztette életét a fiatal tanárnő

Sarah melegszívű, kedves ember volt, lenyűgöző személyiséggel, amely minden helyiséget beragyogott, ahová belépett. Földhözragadt természete és nyugodt hozzáállása segített megnyugtatni mindenkit maga körül. Aktívan részt vett az iskolai sportéletben, különösen a labdarúgásban, és kulcsszerepet játszott az első Jólléti Bizottság létrehozásában is, mindig kész volt segíteni, ahol csak szükség volt rá. Pozitív kisugárzása messze ragyogott. Rendkívül hálásak vagyunk az együtt töltött időért. Számtalan kisgyermek életét gazdagította, és maradandó nyomot hagyott gondoskodásával, lelkesedésével és az oktatás iránti elkötelezettségével

- közölte az oktatási intézmény, majd külön posztban üzentek Sarah szüleinek és rokonainak is.

Gondolataink és imáink velük vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban, amikor egy igazán különleges embert gyászolnak.

A gyászhír hallatán pedig rengeteg szülő üzenete is ellepte az internetet. Olyanoké, akiknek gyermekét Sarah szeretettel tanította.

Sarah csodálatos tanár volt, a lányomat, Monát tanította a St Joseph’s iskolában, és felkészítette a gyerekeket az elsőáldozásra. A gyerekek imádták a gyengédségét, ahogy mi, szülők is. Maradandó hatást gyakorolt mindannyiukra. Nagyon fog hiányozni. Nyugodjon békében

- idézett egy gyászolót a DailyStar hozzátéve, az elhunyt Ausztráliában élő nő hozzátartozói most arra gyűjtenek, hogy hazaszállíttathassák Sarah holttestét Írországba.