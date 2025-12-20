Munkája okozta a betegségét, tüdőátültetésre szorult egy nő

Tüdőátültetésre szorult, miután egy állatkertben dolgozott közel 30 évig az a nő, akinek a munkája során egy allergiás betegség okozott tüdőgyulladást. Bár az elején úgy tűnt, hogy, minden rendben lesz azután, hogy betartotta az utasításokat, a valóság sajnos ennek az ellenkezőjét mutatta.

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Tüdőátültetés lett a betegségből

Laura 36 évet töltött mindenféle madárfajjal, a kolibriktől a sasokig. De az állatok iránti szeretete nem állt meg ennél. Laura a Toledo Állatkertben dolgozott, itt ismerkedett meg a férjével is, Tommal. Laura állatok iránti szeretete hatalmas volt, nemcsak a munkájában vigyázott az állatokra, de saját otthonukban is ápoltak vadállatokat, a saját papagája mellett.

De 2008-ban Laura-nál krónikus köhögés alakult ki. Első pulmonológusa nem tudta kideríteni, mi a baj, így orvost váltott, aki 2011-ben egy tüdőbiopszia során megállapította, hogy Laura túlérzékenységi tüdőgyulladásban szenved, amely egy allergiás reakció. Az American Lung Association szerint a túlérzékenységi tüdőgyulladást 300 különböző allergén okozhatja. A madarak egyike ezeknek. Mivel az elsődleges kezelés az allergén eltávolítása, ez problémát jelentett Laura-nál.

A pulmonológusom felhívott és azt mondta: »Jó hír: csak meg kell szabadulnod a háziállatodtól és fel kell mondanod a munkádat. « Erre én azt válaszoltam: »Nos, 23 éve van papagájom. És ez nem igazán munka, hanem inkább az, aki vagyok«

– meséli Laura, aki akkor a Nature's Nursery üzemeltetési igazgatója volt.

Lehetetlennek tűnt az a javaslat, hogy búcsút vegyenek Reubentől, a vörösfülű amazonasi papagájtól, akit Laura és Tom örökbe fogadtak, amikor összeházasodtak, nem is beszélve Laura egész életét kitöltő munkájáról, a vadon élő állatok gondozásáról. De hosszú keresés után új gazdát találtak Ruebennek, és könnyes búcsút vettek tőle.

Egészségi állapota romlásával egyre kevesebb időt töltött az állatokkal. Többet dolgozott távolról, például a menhely Facebook-oldalát kezelte, és a munkaidő után beérkező telefonhívásokat fogadta. Bár hiányoztak a korábbi feladatai, tudta, hogy helyesen cselekszik. De még ez az áldozat sem segített, Laura légzése rosszabb lett. 2021 végén Laura pulmonológusa közölte vele, hogy fel kell vennie a tüdőátültetésre várók listájára.