Munkája okozta a betegségét, tüdőátültetésre szorult egy nő

Tüdőátültetésre szorult, miután egy állatkertben dolgozott közel 30 évig az a nő, akinek a munkája során egy allergiás betegség okozott tüdőgyulladást. Bár az elején úgy tűnt, hogy, minden rendben lesz azután, hogy betartotta az utasításokat, a valóság sajnos ennek az ellenkezőjét mutatta.
Laura 36 évet töltött mindenféle madárfajjal, a kolibriktől a sasokig. De az állatok iránti szeretete nem állt meg ennél. Laura a Toledo Állatkertben dolgozott, itt ismerkedett meg a férjével is, Tommal. Laura állatok iránti szeretete hatalmas volt, nemcsak a munkájában vigyázott az állatokra, de saját otthonukban is ápoltak vadállatokat, a saját papagája mellett.
De 2008-ban Laura-nál krónikus köhögés alakult ki. Első pulmonológusa nem tudta kideríteni, mi a baj, így orvost váltott, aki 2011-ben egy tüdőbiopszia során megállapította, hogy Laura túlérzékenységi tüdőgyulladásban szenved, amely egy allergiás reakció. Az American Lung Association szerint a túlérzékenységi tüdőgyulladást 300 különböző allergén okozhatja. A madarak egyike ezeknek. Mivel az elsődleges kezelés az allergén eltávolítása, ez problémát jelentett Laura-nál.
A pulmonológusom felhívott és azt mondta: »Jó hír: csak meg kell szabadulnod a háziállatodtól és fel kell mondanod a munkádat. « Erre én azt válaszoltam: »Nos, 23 éve van papagájom. És ez nem igazán munka, hanem inkább az, aki vagyok«
– meséli Laura, aki akkor a Nature's Nursery üzemeltetési igazgatója volt.
Lehetetlennek tűnt az a javaslat, hogy búcsút vegyenek Reubentől, a vörösfülű amazonasi papagájtól, akit Laura és Tom örökbe fogadtak, amikor összeházasodtak, nem is beszélve Laura egész életét kitöltő munkájáról, a vadon élő állatok gondozásáról. De hosszú keresés után új gazdát találtak Ruebennek, és könnyes búcsút vettek tőle.
Egészségi állapota romlásával egyre kevesebb időt töltött az állatokkal. Többet dolgozott távolról, például a menhely Facebook-oldalát kezelte, és a munkaidő után beérkező telefonhívásokat fogadta. Bár hiányoztak a korábbi feladatai, tudta, hogy helyesen cselekszik. De még ez az áldozat sem segített, Laura légzése rosszabb lett. 2021 végén Laura pulmonológusa közölte vele, hogy fel kell vennie a tüdőátültetésre várók listájára.
2023 novemberére már 60 liter oxigént használt.
Két oxigénkoncentrátorhoz voltam csatlakoztatva, és egy maszkot viselő tartályt húzogattam magam után, csak azért, hogy zuhanyozni tudjak, vagy akár csak mozogni a házban
– mondja, de a betegség egyre jobban maga alá gyűrte. Végül 2023 novemberében kórházba került.
Laura a tüdőtranszplantációs lista élén állt, de mivel csak 152 cm magas és 50 kg súlyú volt, a rendelkezésre álló tüdők többsége túl nagy volt a testéhez.
Olyan tüdőre volt szükségem, amelyik az én méretem vagy annál kisebb volt
– magyarázza.
Miután több hetet töltött a kórházban, várva a rendelkezésre álló tüdőre, az orvosok attól tartottak, hogy nem fogja túlélni, azt fontolgatták az orvosok, hogy mesterséges kómába helyezik. Laura kétségbeesésében az internethez fordult segítségért, ahol szívszorító üzenetet tett közzé arról, hogy sürgősen szüksége van egy új tüdőre. A poszt sikerrel járt, két nappal később kapta az üzenetet:
Találtunk neked tüdőt.
2023. december 12-én kettős tüdőátültetést hajtottak végre rajta. Három hét kórházi tartózkodás után hazamehetett. De már nem tudott személyesen dolgozni a mentőközpontban. Manapság nyugdíjasnak tekinti magát, munkaidő után felveszi a mentőállomás telefonjait, önkénteseket képez és a nonprofit szervezet közösségi médiáját irányítja.
És bár teljes szívéből hiányoznak neki az állatok, tudja, hogy soha nem térhet vissza a régi életéhez.
Tiszteletlenség lenne a tüdőt adományozó személy és családja iránt. Nem fogok semmit tenni, ami veszélyeztetné ezeket a tüdőket.
- mondta a PEOPLE magazinnak.
