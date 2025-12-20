Retró áruházak: itt vásároltunk régen karácsonykor - Galéria

Emlékszel még, hol vettük a karácsonyi ajándékokat „régen”? Amikor az ünnepi bevásárlásnak valódi illata, zaja és hangulata volt. Amikor nem kattintások, hanem villamoscsengők, csomagolópapír-zizegés és hosszú sorok kísérték a készülődést. Amikor ugyanazok az áruházak, pultok és kirakatok jelentették a biztos pontot decemberben – és szinte minden családban ugyanazok a szatyrok kerültek elő a szekrény mélyéről. A retró áruházak képei még ma is mosolyt csalnak az arcunkra!

Retró áruház: Budapest V. kerülete, a Vörösmarty tér, a Luxus Áruház kirakata. 1973 / Forrás: Fortepan / Inkey Tibor

Retró áruház - ahogyan régen vásároltunk karácsonykor!

A nagyáruházakban már az ajtón belépve megcsapott a narancs, műfenyő, parfüm és frissen nyomtatott katalógusok illatkeveréke. A játékosztályon folyamatosan ment a tanácskozás: vajon lesz még ebből a babából? A magnókazetták, társasjátékok és matchboxok előtt türelmes szülők toporogtak, miközben a háttérben karácsonyi dallamok szóltak kissé recsegve. A ruhapultnál az eladók rutinos mozdulatokkal hajtogatták a pulóvereket, a pénztárnál pedig természetes volt a sorban állás – ez is az ünnep része volt.

A kirakatok külön világot teremtettek. Nem voltak túlzsúfoltak, mégis emlékezetesek: hópelyhek papírból, mozgó vonatok, aranyszínű feliratok. Ezek előtt álltunk meg, sokszor csak nézni, tervezni, álmodozni. Tudtuk, hogy nem minden kerül a fa alá, de az élmény közös volt. A bevásárlás nem feladat, hanem program lett: kézen fogva, vastag kabátban, kipirult arccal.

Ez a retró képsorozat nemcsak áruházakat mutat meg, hanem egy érzést is visszahoz. Egy korszakot, amikor a karácsony előtti rohanásnak is volt ritmusa, amikor a „biztos helyek” valóban biztonságot jelentettek. Lehet, hogy ma már másképp vásárolunk, de ezek a képek emlékeztetnek rá: az ünnep hangulata sokszor nem az ajándékban, hanem az odavezető úton született meg.

