Több mint 6000 repülőgépet állítottak le: hátborzongató dolog derült ki a vizsgálatból

Űrkutatási és sugárzási szakértők kezdték el vizsgálni az Airbus meglepő magyarázatát arra, hogy egy JetBlue-járat miért kezdett el hirtelen, irányíthatatlanul süllyedni. A szokatlan incidens során 15 ember sérült meg, és több mint 6000 repülőgépet állítottak le egy időre.

Több ezer repülőgépet állítottak le. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Kozmikus sugárzás okozhatta a hibát a repülőgépen

Az eset október 30-án történt, amikor egy JetBlue Airbus a mexikói Cancúnból a New Jersey állambeli Newarkba tartva hirtelen több ezer lábat zuhant, és több utas is megsérült. Az Airbus az eseményt azzal magyarázta, hogy intenzív napsugárzás, más néven Nap által kibocsátott elektromágneses energia zavarta meg a repülőgép repülésirányítási rendszereit, ezért pénteken gyors szoftverfrissítést adtak ki több mint 6000 gépre.

Clive Dyer, a brit Surrey Egyetem űr- és sugárzásspecialistája most azt állítja, hogy a zavart egy kozmikus sugár, egy távoli csillagból közel fénysebességgel terjedő nagy energiájú részecske okozhatta. Elárulta, hogy a repülés napján a napsugárzás a normál szinten belül volt, és messze túl alacsony ahhoz, hogy befolyásolja a repülőgépet.

A kozmikus sugarak kölcsönhatásba léphetnek a modern mikroelektronikával, és megváltoztathatják egy áramkör állapotát. Egy egyszerű bitcserét is okozhatnak, például egy 0-ról 1-re vagy 1-ről 0-ra váltást, amivel összezavarhatják az információkat és problémákat okozhatnak. Még hardverhibákat is okozhatnak, amikor áramot generálnak egy elektronikus eszközben, és kiégetik azt.

- magyarázta Dyer.

A szakértő hozzátette, hogy a napsugárzás kevesebb mint két héttel később veszélyes szintet ért el a légkörben, ami megmagyarázhatja, miért sietett az Airbus a rendszerfrissítések kiadásával.

Több mint 6000 gépet állított le az AirBus

A JetBlue 1230-as járata, egy Airbus 320, a mexikói Cancun Nemzetközi Repülőtérről indult, és New Jersey Newark Liberty Nemzetközi Repülőtere felé tartott, amikor a személyzet repülésirányítási problémát jelentett. A repülőgép ezután körülbelül helyi idő szerint 14:19-kor landolt a floridai Tampában. A légitársaság szerint a gép magasságcsökkenést tapasztalt, így a járatot orvosi személyzet fogadta a landolást követően, akik megvizsgálták az utasokat és a személyzet tagjait, és azokat, akik további ellátásra szorultak, egy helyi kórházba szállították