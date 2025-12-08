Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Borzasztó tragédia: lezuhant egy kisrepülőgép, mindenki életét vesztette

2025. december 08.
A szerencsétlenség okát még ki kell vizsgálni. A repülőgép roncsait vasárnap délután találták meg.
Lezuhant egy kisrepülőgép a francia Pireneusokban, a rajta utazó négy ember életét vesztette - közölte Foix városának ügyészsége hétfőn.

repülőgép
Borzasztó tragédia: többen életüket vesztették, amikor lezuhant a repülőgép / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Többen életüket vesztették, miután lezuhant egy kisrepülőgép

A tájékoztatás szerint az egymotoros kisgép nem tért vissza kiinduló állomására, a Toulouse-tól délre fekvő Saint-Girons repülőterére, de vészjelzést adott le, ami miatt kutatóakciót indítottak utána két helikopterrel, majd a roncsait vasárnap délután kétezer méteres magasságban találták meg egy havas területen.

 

Az áldozatok egy 25 éves repülésoktató és a francia Nemzeti Polgári Légi Közlekedési Főiskola (ÉNAC) három, 18 és 21 év közötti diákja. A szerencsétlenség okát még ki kell vizsgálni.

A hegyi csendőrség egyik tisztje az egyik helikopterről leereszkedett a roncsokhoz, és látta a holttesteket, amelyeket még ezután kell elszállítani a közúton megközelíthetetlen területről. A toulouse-i ÉNAC az Air France állami légitársaság pilótaképző iskolája - írja az MTI.

 

