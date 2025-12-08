Most jött: brutális tömegkarambol van az M1-esen, roncsok amíg ellátni

Tömegkarambolról jött hír, egymásnak ütközött öt személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 17. és 18. kilométer között.
Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járműveket. A karambol akadályozza a forgalmat, nagy a torlódás - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, halálos baleset történt Egerben. Egy gyalogos nő egy betonmixer alá került és a helyszínen életét vesztette. Információk szerint a nő 60 év körüli lehetett.
