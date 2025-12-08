Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: brutális tömegkarambol van az M1-esen, roncsok amíg ellátni

m1
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 15:30
Biatorbágybaleset
Öt személyautó ütközött az M1-es autópályán. A tömegkarambol miatt nagy a dugó.
Bors
A szerző cikkei

Tömegkarambolról jött hír, egymásnak ütközött öt személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 17. és 18. kilométer között. 

Tömegkarambolnál mentenek az M1-esen
Tömegkarambolnál mentenek az M1-esen
Fotó: Gé / MW

Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járműveket. A karambol akadályozza a forgalmat, nagy a torlódás - írja a Katasztrófavédelem.

Tömegkarambol az M1-esen, tragédia Egerben

Mint azt megírtuk, halálos baleset történt Egerben. Egy gyalogos nő egy betonmixer alá került és a helyszínen életét vesztette. Információk szerint a nő 60 év körüli lehetett.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu