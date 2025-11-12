Megszűnik az OTPdirekt: jövő héttől már nem éred el a számládat ezzel

Az OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára 2025. november 18-tól felváltja az új internetbank - hívta fel a figyelmet a pénzintézet.
November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank új generációs digitális csatornái – az OTP MobilBank mellett az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők – adta hírül a pénzintézet.
Jövő keddtől már csak új, digitális szolgáltatási szerződést lehet kötni, lakossági OTPdirekt-szerződést nem. Az online bankolás ezentúl tehát két fő csatornán keresztül zajlik:
Az OTP Bank új internet- és mobilbankjába online lehet regisztrálni. Mindössze annyi a tennivaló, hogy be kell lépni az OTPdirekt Internetbankba és megkötni az új szolgáltatásokhoz szükséges digitális szolgáltatási szerződést. Ha viszont valaki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, akkor nincs teendője.
Nem érinti a változás az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatást, a nem lakossági ügyfelek pedig továbbra is használhatják a vállalati OTPdirekt Internetbankot és a vállalati OTPdirekt szerződés számlakörébe bevont lakossági számláikat is.
A költségeket tekintve többek között kiemelhető, hogy november 18-ától nem vonják le az ügyfél számlájáról az OTPdirekt szolgáltatások alaphavidíját, ha rendelkezik az új OTP internet- és mobilbank használatához szükséges digitális szolgáltatási szerződéssel. Ha nem köti meg a digitális szerződését, akkor az OTPdirekt-szolgáltatások díjai változatlanok maradnak.
