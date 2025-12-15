"2025 fantasztikus év volt" - Megtartották az Országos Polgárőr Szövetség évzáróját

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 08:20
Így fogalmazott dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke december 13-án, a szövetség évzáró, karácsonyi ünnepségén, amelyen hagyományosan megajándékozták a nagycsaládos polgárőröket.
A rendezvényen az ország minden vármegyéjéből egy-egy nagycsaládos polgárőr érkezett, természetesen családostól. A hallgatóságban rajtuk kívül helyet foglaltak az OPSZ elnökségének, tisztségviselői karának, tagozatainak képviselői. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, Miskolczi Csanád rendőr ezredes, a házigazda Készenléti Rendőrség parancsnok-helyettese, a Regionális Bevetési Igazgatóság igazgatója, Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke, illetve Harakály Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda főmunkatársa.

Megtartották az Országos Polgárőr Szövetség évzáróját / Fotó: Dienes Andor

A vendégeket elsőként dr. Túrós András, az OPSZ elnöke köszöntötte, mondandóját azzal kezdve, hogy a teremben legalább hetven gyermek van jelen, tehát biztosítottnak tűnik a polgárőrség jövője, rendben van az utánpótlás, hiszen egészen biztos, hogy ezekből a gyerekekből minimum ifjú polgárőr lesz. Ezt követően Túrós András áttekintette a mögöttünk álló csaknem tizenkét hónapot, és megállapította, a polgárőrség szakmai szempontból fantasztikus évet zárt, gyakorlatilag belépett a minőségi bűnmegelőzés kapuján. 

Felidézte a gyermekvédelmi programokat, a drogmegelőzésben, a környezetvédelemben vállalt, végrehajtott feladatokat és úgy fogalmazott, ezek mind a minőségi bűnmegelőzés kategóriájába tartoznak, de természetesen az évi tízmillió szolgálati órában a klasszikus bűnmegelőzésből is kivették részüket a polgárőrök. A szolgálati órákat az OPSZ vezetője azután forintra konvertálta, mint mondta, a polgárőrök 2025-ben körülbelül húszmilliárd forintnyi hozzáadott értéket tettek bele a közbiztonságba.

Túrós András a szakmai oldal után a szervezeti aspektusokról beszélt, hangsúlyozva, hogy az elmúlt esztendőben körülbelül háromezer új polgárőr kezdte meg a szolgálatot, és alakult negyven új egyesület is, tehát a polgárőrség utánpótlása biztosítottnak látszik. Kiemelte, amellett, hogy tevékenységük sokat javít a települések biztonságán, a polgárőr egyesületek meghatározó közösségévé is váltak városuknak, községüknek. Túrós András végezetül úgy fogalmazott, az elért eredmények csak stabil kormányzati támogatással és biztos családi háttérrel, a férjek, feleségek, sőt, a gyerekek támogatásával jöhettek létre. A teremben kikészített csomagokról pedig elmondta, az ajándékokban benne van az OPSZ tisztelete, szeretete, érdemes megkeresni bennük ezt.

Az ajándékokban benne volt az OPSZ tisztelete, szeretete / Fotó: Dienes Andor

Az OPSZ elnökét követően Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, körülbelül egy éve van hivatalos együttműködés az alapítvány és a polgárőrség között, és a kapcsolat jól működik. Emlékeztetett arra, hogy a Civilút Alapítvány több mint száz partnerrel dolgozik együtt, ennek megfelelően számos rendezvényen vesznek részt, amelyeknél rendszeresen találkoznak az azt biztosító polgárőrökkel.

A köszöntőket követően Túrós András, Kuczik János és Vári Attila ajándékokat, elismeréseket adott át.

A rendezvényt a Varázsceruza Program mentoráltjainak, a Hangadók Zenekarnak a műsora zárta. A közös ebéd elején Kuczik János rendőr vezérőrnagy, főkapitány-helyettes mondott pohárköszöntőt.

Az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese azzal kezdte, hogy köszönetét fejezte ki azért a tevékenységért és támogatásért, amelyet a polgárőrök nyújtanak a hivatásos szervezeteknek, ezzel is elősegítve, hogy a lakosoknak az ország minden pontján olyan közbiztonságot lehessen szavatolni, amelyet mindenki megérdemel. A tábornok emlékeztetett arra, ahogy a rendőrség három célt tűzött maga elé: a lehető leghamarabb segítséget nyújtani a bajban lévő állampolgároknak, a lehető legkevesebb bűncselekmény történtjen a közterületeken, illetve a 2020-2030 közötti évtizedben csökkenjen felére a sérüléssel járó balesetek, illetve a balesetekben elhunytak számát. Kuczik János elmondta, már most látszik, hogy az idén kevesebb halálos baleset lesz, mint volt 2020-ban, pedig akkor a COVID miatt sokkal kisebb volt a forgalom. Javulnak a mutatók a reagálási időben is. Mindez, hangsúlyozta a főkapitány-helyettes, a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának eredménye. A vezérőrnagy beszélt arról a felmérésről is, amely során a lakosságot, a polgármestereket, iskolaigazgatókat, szülői közösségeket kérdeztek meg arról, milyennek látják a rendőrség munkáját. Az ötfokozatú skálán a válaszadók 4,33-ra értékelték azt, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a településükön, még ennél is magasabbra, 4,71-re pedig azt, hogy milyen a rendőrség és a polgárőrség együttműködése, közös munkája. Az együttműködésre konkrét példákat is hozott, véletlenül épp három fővárosit: egy esetben egy benzinkúton agresszíven viselkedő állampolgárt tartottak szóval a polgárőrök addig, míg meg nem érkezett a rendőrség, egy másik alkalommal egy szurkálót kutattak fel, a harmadik pedig egy zuglói paneltűz volt, ahol a polgárőrök gyakorlatilag életet mentettek. Végezetül a tábornok boldog ünnepeket kívánt, és kijelentette, a rendőrség jövőre is számít a polgárőrökre - írja az OPSZ.

 

