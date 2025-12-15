"2025 fantasztikus év volt" - Megtartották az Országos Polgárőr Szövetség évzáróját

Az ajándékokban benne volt az OPSZ tisztelete, szeretete / Fotó: Dienes Andor

Az OPSZ elnökét követően Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, körülbelül egy éve van hivatalos együttműködés az alapítvány és a polgárőrség között, és a kapcsolat jól működik. Emlékeztetett arra, hogy a Civilút Alapítvány több mint száz partnerrel dolgozik együtt, ennek megfelelően számos rendezvényen vesznek részt, amelyeknél rendszeresen találkoznak az azt biztosító polgárőrökkel.

A köszöntőket követően Túrós András, Kuczik János és Vári Attila ajándékokat, elismeréseket adott át.

A rendezvényt a Varázsceruza Program mentoráltjainak, a Hangadók Zenekarnak a műsora zárta. A közös ebéd elején Kuczik János rendőr vezérőrnagy, főkapitány-helyettes mondott pohárköszöntőt.

Az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese azzal kezdte, hogy köszönetét fejezte ki azért a tevékenységért és támogatásért, amelyet a polgárőrök nyújtanak a hivatásos szervezeteknek, ezzel is elősegítve, hogy a lakosoknak az ország minden pontján olyan közbiztonságot lehessen szavatolni, amelyet mindenki megérdemel. A tábornok emlékeztetett arra, ahogy a rendőrség három célt tűzött maga elé: a lehető leghamarabb segítséget nyújtani a bajban lévő állampolgároknak, a lehető legkevesebb bűncselekmény történtjen a közterületeken, illetve a 2020-2030 közötti évtizedben csökkenjen felére a sérüléssel járó balesetek, illetve a balesetekben elhunytak számát. Kuczik János elmondta, már most látszik, hogy az idén kevesebb halálos baleset lesz, mint volt 2020-ban, pedig akkor a COVID miatt sokkal kisebb volt a forgalom. Javulnak a mutatók a reagálási időben is. Mindez, hangsúlyozta a főkapitány-helyettes, a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának eredménye. A vezérőrnagy beszélt arról a felmérésről is, amely során a lakosságot, a polgármestereket, iskolaigazgatókat, szülői közösségeket kérdeztek meg arról, milyennek látják a rendőrség munkáját. Az ötfokozatú skálán a válaszadók 4,33-ra értékelték azt, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a településükön, még ennél is magasabbra, 4,71-re pedig azt, hogy milyen a rendőrség és a polgárőrség együttműködése, közös munkája. Az együttműködésre konkrét példákat is hozott, véletlenül épp három fővárosit: egy esetben egy benzinkúton agresszíven viselkedő állampolgárt tartottak szóval a polgárőrök addig, míg meg nem érkezett a rendőrség, egy másik alkalommal egy szurkálót kutattak fel, a harmadik pedig egy zuglói paneltűz volt, ahol a polgárőrök gyakorlatilag életet mentettek. Végezetül a tábornok boldog ünnepeket kívánt, és kijelentette, a rendőrség jövőre is számít a polgárőrökre - írja az OPSZ.