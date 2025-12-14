Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nemzeti Konzultáció: Az 1,6 milliós magas részvétel önmagában üzenet Brüsszel bábjainak

nemzeti konzultáció
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 09:17
tiszahidvéghi balázs
Ennyien tiltakoztak az adóemelések ellen.
Bors
A szerző cikkei

Hidvéghi Balázs Facebook-videóban mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Konzultációban. Mint elmondta, megvan a végleges részvételi adat, több mint 1,6 millióan töltötték ki a "Tiltakozzunk az adóemelések ellen!" című kérdőívet.

Hidvéghi Balázs köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Konzultációban.
Hidvéghi Balázs köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Konzultációban

A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, mi zajlik körülöttünk. Nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg. Sajnos tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát. 

- emelte ki. Hozzátette, a Tiszát dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat: 

Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek és előkészítették a pénzbehajtást is. A kiszivárgott Tisza-csomag tele van adóemelésekkel és megszorításokkal. A Nemzeti Konzultációt éppen ezért indítottuk el, hogy tiltakozzunk ezek ellen. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu