Nemzeti Konzultáció: Az 1,6 milliós magas részvétel önmagában üzenet Brüsszel bábjainak

Hidvéghi Balázs Facebook-videóban mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Konzultációban. Mint elmondta, megvan a végleges részvételi adat, több mint 1,6 millióan töltötték ki a "Tiltakozzunk az adóemelések ellen!" című kérdőívet.
A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, mi zajlik körülöttünk. Nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg. Sajnos tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát.
- emelte ki. Hozzátette, a Tiszát dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat:
Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek és előkészítették a pénzbehajtást is. A kiszivárgott Tisza-csomag tele van adóemelésekkel és megszorításokkal. A Nemzeti Konzultációt éppen ezért indítottuk el, hogy tiltakozzunk ezek ellen.
