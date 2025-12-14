Nemzeti Konzultáció: Az 1,6 milliós magas részvétel önmagában üzenet Brüsszel bábjainak

Hidvéghi Balázs Facebook-videóban mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Konzultációban. Mint elmondta, megvan a végleges részvételi adat, több mint 1,6 millióan töltötték ki a "Tiltakozzunk az adóemelések ellen!" című kérdőívet.

A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, mi zajlik körülöttünk. Nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg. Sajnos tény, hogy a brüsszeli elit háborúba akarja hajtani Európát.

- emelte ki. Hozzátette, a Tiszát dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat: