10 retró nevelési szokás, ami nekünk sem segített felnőni

Van valami megkapó báj abban, ahogyan a retró nevelési módszerek tanács formájában még ma is keringenek a családi ebédek fölött, mint makacs tanok, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek dédanyáink, nagyanyáink és anyáink tuti módszerei voltak, amiket ők nagyon is hiányolnak a jelenidő szerteágazó elméletei és pedagógiái közül.

Akármilyen nehéz is, ne felejtsük el, hogy ezek a tanácsok nagyrészt jószándékból születtek úgy 40–50-60 évvel ezelőtt, amikor a gyereknevelés és a pszichológia már kézen fogva baktattak, félig sötétben tapogatódzva már próbáltak az akkori brit tudósok rájönni, mi működik és mi nem a hangzatos nevelés címszó alatt.

A nagyszülők és szüleink ezt kapták tehát. Retró pszichológiai elméleteket és melléjük Dr. Spock bibliáit a gyereknevelésről, hogy mindig kéznél legyen a tudomány. Egyébként az említett gyermekorvos könyvei sok újdonságot és akkoriban meglepően haladó szellemiséget képviseltek, ez lehet az oka, hogy legnépszerűbb könyve, az 1946-ban publikált Csecsemőgondozás, gyermeknevelés az USA történetének második legnagyobb példányszámban értékesített könyve lett.

Felmenőink a vasárnapi rántott husi mellett pedig továbbra is teljes hittel mesélik, hogyan nőtt fel gond nélkül „mindenki” ezek mellett a módszerek mellett, mintha nem lett volna közöttük legalább három generáció, akik ma többségében terápiára járnak.

A régi szokások egy részét ma már mosolyogva hallgatjuk, más részét kicsit összeszorult gyomorral. A jó hír: mára egészen sokat tudunk a gyerekek idegrendszeréről, érzelmi világáról, fejlődési igényeiről — és így már könnyebb eldönteni, mi az, amit érdemes megőrizni a múltból, és mi az, amit jobb, ha végleg elengedünk.

Összegyűjtöttem a 10 leggyakoribb retró nevelési „szabályt”, amelyeket ma már egészen másként látunk. Spoiler: némelyik annyira abszurd, hogy szinte szerethető. Szinte.

1. Háromóránkénti szoptatás – a baba kvarcórája

Régen komolyabb jelentősége volt a percre pontos etetésnek, mint az atomóra beállításának. Ha a baba idő előtt sírt, jött a legendás diagnózis: „Biztos csak unatkozik.”

Ma már tudjuk: nem unatkozik. A kereslet–kínálat alapú, igény szerinti szoptatás sokkal egészségesebb mindkét fél számára, és kevesebb könnyet, több tejet és nem utolsó sorban magasabb ősbizalmi faktort eredményez.