Miközben Ukrajna segélyért könyörög, az ukrán elit luxuséletet él Monacóban

Ábrahám Róbert új dokumentumfilmjében a luxusautók, jachtok, ukránok és a milliók nyomába ered, azt mutatja be, hogyan lett Monaco az ukrán újgazdagok Mekkája. A jelenségnek Ukrajnában már neve is van:"Bataljon Monaco" vagyis "Monaco hadtest", a film is ezt a címet kapta. A valóságot kendőzetlenül bemutató dokumentumfilmet hétfőn mutatták be a sajtónak, 27-étől a nagyközönség számára is elérhető lesz az interneten.
Ma már szinte lehetetlen úgy végigsétálni Monacoban, hogy öt percen belül ne jöjjön szembe egy ukrán luxusautó. Kiderült: ez nem véletlen, hanem egy tudatosan eltitkolt rendszer része.
Gyakorlatilag az egész film azt mutatja be, hogy 2022 óta, a háború kitörése óta nagy létszámban jelentek meg újgazdag ukránok Monacoban
-mondta el a Borsnak Ábrahám Róbert, a dilm rendezője.
Kihangsúlyozta:
A mainstream média erről eddig trükkösen hallgatott és mindenkit oroszpártinak nevezett, nem csak azt, aki benne van, hanem azt is, aki kérdezni mert róla.
A film szerint a pénz útja egészen az úgynevezett "ukrán arany vécéig" vezet, miközben Ukrajna egyes körei fejőstehénként használják az országot.
A dokumentumfilm egyik legsúlyosabb állítása, hogy több monacói luxusban élő szereplő jó kapcsolatot ápol Volodemir Zelenszkij környezetével. A film nemcsak a jelenre koncentrál, hanem visszanyúl a Majdan eseményeihez és a 2014-es zavaros időszakhoz is.
Ez a történet nem 2022-ben kezdődött. A problémák már jóval korábban jelen voltak
-hangsúlyozta Ábrahám.
A film külön fejezetet szentel Zelenszkij felemelkedésének, a "Nép szolgája " című sorozattól a politikai kampányáig. Az egész olyan, mintha írtak volna egy szerepet és azt játszaná el. Megtudtuk: humoristából lett elnök, aki nem mellesleg oroszul kampányolt, békét ígért és az is elhangzott róla, hogy a Kreml is neki szurkolt.
Ábrahám szerint konszenzus van abban, hogy ha nem tör ki a háború, akkor Zelenszkij politikailag megbukott volna.
A film egyik legmegdöbbentőbb része az úgynevezett TCK-rendszer bemutatása, amelyet a dokumentumfilm Ukrajna új pénzes elitjeként ír le. A vádak szerint az utcai elkapás kiváltása több ezer dollár, de a központi ügyintézés még drágább, így az életek mentésének ára forintban akár milliókban is mérhető.
Ábrahám Róbert nem véletlenül választotta a dokumentumfilm műfaját a téma bemutatására.
Ez egy olyan téma, amit a mainstream média megpróbált dióbélbe zárni. Úgy gondoltam, ezt úgy kell feltörni, hogy minden részét megmutatjuk
-fogalmazott.
A rendező szerint most kezd repedezni a hallgatás fala, hiszen már az amerikai elnök fia is nyíltan beszélt arról, amit korábban tabuként kezeltek.
A Monaco hadtest dokumentumfilm december 27-én jelenik meg az interneten. Később televíziós bemutatót is kap. A film Sebestyén József sorstársai előtt tiszteleg és felteszi azokat akérdéseket, amiket eddig mások nem mertek.
