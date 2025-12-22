Miközben Ukrajna segélyért könyörög, az ukrán elit luxuséletet él Monacóban

Ábrahám Róbert új dokumentumfilmjében a luxusautók, jachtok, ukránok és a milliók nyomába ered, azt mutatja be, hogyan lett Monaco az ukrán újgazdagok Mekkája. A jelenségnek Ukrajnában már neve is van:"Bataljon Monaco" vagyis "Monaco hadtest", a film is ezt a címet kapta. A valóságot kendőzetlenül bemutató dokumentumfilmet hétfőn mutatták be a sajtónak, 27-étől a nagyközönség számára is elérhető lesz az interneten.

Ábrahám Róbert a Monaco hadtestről forgatott filmet Fotó: MATE KRISZTIAN

Ma már szinte lehetetlen úgy végigsétálni Monacoban, hogy öt percen belül ne jöjjön szembe egy ukrán luxusautó. Kiderült: ez nem véletlen, hanem egy tudatosan eltitkolt rendszer része.

Gyakorlatilag az egész film azt mutatja be, hogy 2022 óta, a háború kitörése óta nagy létszámban jelentek meg újgazdag ukránok Monacoban

-mondta el a Borsnak Ábrahám Róbert, a dilm rendezője.

Kihangsúlyozta:

A mainstream média erről eddig trükkösen hallgatott és mindenkit oroszpártinak nevezett, nem csak azt, aki benne van, hanem azt is, aki kérdezni mert róla.

A film szerint a pénz útja egészen az úgynevezett "ukrán arany vécéig" vezet, miközben Ukrajna egyes körei fejőstehénként használják az országot.

A dokumentumfilm egyik legsúlyosabb állítása, hogy több monacói luxusban élő szereplő jó kapcsolatot ápol Volodemir Zelenszkij környezetével. A film nemcsak a jelenre koncentrál, hanem visszanyúl a Majdan eseményeihez és a 2014-es zavaros időszakhoz is.

Ábrahám Róbert filmje felidézi:

az utcai felvonulásokat

a brutális rendőri fellépéseket

az újságírók megverését

az elrabolt politikusokat

és azt a korszakot, amikor éjszakákon át égett a Majdan és emberek haltak meg.

Ez a történet nem 2022-ben kezdődött. A problémák már jóval korábban jelen voltak

-hangsúlyozta Ábrahám.

A film külön fejezetet szentel Zelenszkij felemelkedésének, a "Nép szolgája " című sorozattól a politikai kampányáig. Az egész olyan, mintha írtak volna egy szerepet és azt játszaná el. Megtudtuk: humoristából lett elnök, aki nem mellesleg oroszul kampányolt, békét ígért és az is elhangzott róla, hogy a Kreml is neki szurkolt.