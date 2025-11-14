Az „arany WC” lett az ukrán korrupció szimbóluma, most már Zelenszkij és barátait is ez jellemzi

Az ukrán politikai kultúrát évtizedek óta átható rendszerszintű korrupciónak mára kialakult egy sajátos, könnyen felismerhető jelképe: az „arany WC”. Ez a kifejezés nem újságírói túlzás vagy internetes mém, hanem az ukrán valóság legbeszédesebb jelképe. A szóösszetétel két jelentős belpolitikai botrány kapcsán rögzült a közbeszédben: az egyik Viktor Janukovics korábbi elnök meglepően fényűző, már-már abszurd rezidenciájának feltárása volt, a másik pedig Volidimir Zelenszkij barátjának, Timur Mindicsnek a napokban kirobbant korrupciós botránya. Bár a két esemény időben is térben is távol esik egymástól, egy ponton mégis találkoznak: mindkettőnél előkerült egy arany WC - írja a Ripost.
Az első arany WC felbukkanása a 2014-es ukrán forradalom egyik szimbolikus pillanata volt. Ez akkor történt, amikor az ukrán tüntetők betörtek Viktor Janukovics korábbi elnök észak-kijevi birtokára (Mezhyhirja), és felfedték a falak mögött rejtőző luxust. A rezidencián többek közt találtak márványlépcsőket, egy hatalmas parkot, privát állatkertet, golfpályát és egy saját jachtot is. De ami igazán kirívóvá volt, az a mérhetetlenül díszes, aranyozott fürdőszobák sora, valamint az egyik helyiségben talált, és a média által hamar felkapott „arany WC”.
A szemléletes szimbólum hamar beépült az ukrán közbeszédbe, a tüntetők pedig aranyszínű vécécsészéket kezdtek magukkal vinni a demonstrációkra. Ezzel párhuzamosan mémek és karikatúrák ezrei jelentek meg, és a nemzetközi sajtó is átvette a szóösszetételt. Így vált az „arany WC” a nyugat-barát és orosz-ellenes tömb egyik legfelkapottabb jelképévé.
Janukovics bukását követően az "arany WC", mint szimbólum, hosszú időre a feledésbe merült, nemrég azonban újra bekerült a közbeszédbe. Köszönhetően az ukrán korrupcióellenes hatóságoknak, amelyek vizsgálatot indítottak Volodimi Zelenszkij barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen. A 100 millió dollár elsikkasztásával vádolt üzletembernél több házkutatást is tartottak a hatóságok, és az egyik kijevi lakásában arany szanitereket, köztük egy arany WC-t is találtak.
Sajtóbeszámolók szerint a most előkerült arany WC még nagyobb megütközést keltett az ukrán lakosságban, mint Janukovics esete, mivel Ukrajna háborúban áll, miközben az ország gazdasági terhei óriásiak. Ebben a helyzetben pedig a céltalan és groteszk fényűzés még élesebben ütközött a társadalmi valósággal.
Az ukrán sajtóban megjelent vélemények szerint a Janukovics és a Mindics-ügy közötti párhuzam azt mutatja, hogy az "arany WC" politikai rendszertől függetlenül, a korrupció szimbóluma lett. Egyfajta kulturális hivatkozás, amely időről időre visszatér az ukrán közbeszédbe, és ami jól mutatja, milyen mélyen gyökerezik a korrupció az ukrán politikai rendszerben. Most már Zelenszkij és barátai körében is.
