Rendkívüli bejelentést tett a MÁV, gond van

60-120 perces késéssel érkeznek Prága és Pozsony felől a nemzetközi vonatok vasárnap estig Magyarországra - közölte a cseh vasúttársaság tájékoztatása alapján a Mávinform.

Mávinform: késnek a nemzetközi vonatok Prága és Pozsony felől

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

MÁV: a magyarországi szakaszokon is jelentős a késés

A közlemény szerint a késést egy prágai biztosítóberendezési hiba okozza, a fennakadás érinti a Metropolitan EuroCity-ket és várhatóan a Hungária EuroCity-t is.

Hozzátették, hogy a nemzetközi vonatok magyarországi, Szob és Budapest közötti szakaszán is jelentős késésekre, változásokra kell számítani.