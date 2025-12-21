Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli bejelentést tett a MÁV, gond van

mávinform
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 10:59
prágapozsonynemzetközi vonat
Jelentős, 60-120 perces késéssel érkeznek Prága és Pozsony felől a nemzetközi vonatok - közölte a Máv.
Bors
A szerző cikkei

60-120 perces késéssel érkeznek Prága és Pozsony felől a nemzetközi vonatok vasárnap estig Magyarországra - közölte a cseh vasúttársaság tájékoztatása alapján a Mávinform.

Mávinform: késnek a nemzetközi vonatok Prága és Pozsony felől
Mávinform: késnek a nemzetközi vonatok Prága és Pozsony felől
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

MÁV: a magyarországi szakaszokon is jelentős a késés

A közlemény szerint a késést egy prágai biztosítóberendezési hiba okozza, a fennakadás érinti a Metropolitan EuroCity-ket és várhatóan a Hungária EuroCity-t is.

Hozzátették, hogy a nemzetközi vonatok magyarországi, Szob és Budapest közötti szakaszán is jelentős késésekre, változásokra kell számítani.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu