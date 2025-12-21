Rendkívüli bejelentést tett a MÁV, gond van

60-120 perces késéssel érkeznek Prága és Pozsony felől a nemzetközi vonatok vasárnap estig Magyarországra - közölte a cseh vasúttársaság tájékoztatása alapján a Mávinform.
A közlemény szerint a késést egy prágai biztosítóberendezési hiba okozza, a fennakadás érinti a Metropolitan EuroCity-ket és várhatóan a Hungária EuroCity-t is.
Hozzátették, hogy a nemzetközi vonatok magyarországi, Szob és Budapest közötti szakaszán is jelentős késésekre, változásokra kell számítani.
