A magyar kormány kiáll a családok mellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 09:48 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 10:15
Nemzetközi szinten is egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer. A kormány mindent megtesz, hogy támogassa a magyar családokat, nincs olyan nemzetközi családpolitikai fórum, ahol ne Magyarországgal példálóznának. Nem véletlen, a magyar rendszer valóban egyedülálló módon segíti a családokat.

A magyar emberek számára mindig is kiemelten fontos volt a család. Ezért is nagyon fontos, hogy a magyar családtámogatási rendszer folyamatosan fejlődjön. A Bors stúdiójában Koncz Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával beszélgettünk az új családbarát kampányról.

Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár  Fotó: Bors

Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében. Nincs olyan nemzetközi családpolitikai fórum, ahol Magyarországot nem példaként hoznák. 

2010-ben egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy igazából újra kellett kezdenünk azt az építkezést, amit az első nemzeti kormány alatt már elindítottunk. Ennek egy szimbolikus lépése volt 2011. január 1-én a családi adókedvezmények visszavezetése, azóta pedig folyamatosan bővítjük a támogatásokat. 

– árulta el Koncz Zsófia.

A magyarok számára a legfontosabb: a család

Annak érdekében, hogy minden élethelyzetben segíthessék a családokat, mára már összesen több, mint harmincféle intézkedés van a családokért. Egyrészt a családok anyagi helyzetének a javítása volt az egyik fő célkitűzés. Pont azért, mert 2010 előtt sajnos sokszor a gyermekvállalás egyet jelentett a szegénységgel,- abban a nyolc éves baloldali kormányzásban, és nagyon komoly anyagi terheket jelentett egy családnak. A második fő pillér az otthonteremtés ügye. Ezért is jött létre az Otthon Start program, ami ebben hatalmas segítséget nyújt.

Az otthonteremtési program 2015-ben indult a Csokkal egyébként, de ugye ez kifejezetten már úgymond a családalapításban lévő fiatalokat célozta meg, majd jött a Falusi Csok, a szabad felhasználású Babaváró, a Csok Plusz és most az Otthon Start Program. Soha nem látott méretű érdeklődés és igénylésszám tapasztalható.

– tette hozzá az államtitkár asszony.

A harmadik fő pillér a munka és a család közötti egyensúly megteremtése. 2010-ben összesen egymillió munkahelyet hoztak létre, ami nyilván a gazdaságot is erősíti. A munka és a család közötti egyensúly azért jött be, mert a  kisgyermekes édesanyák is hihetetlen mértékben elkezdtek munkát vállalni.

Hogyan tud itt segíteni az állam?  Több minden van, ugye egyrészt bevezettük a Nők 40 programot 2011-ben, több mint 400 ezer nő tudott így korábban nyugdíjba menni. Így a nagymamák esetleg tudnak segíteni a gyermekekkel kapcsolatos teendőknél. Ezt tapasztalatból mondom, hogy ez óriási segítség, mert nekem is két kisfiam van. A nagyszülők rengeteget tudnak segíteni. De van, amikor nagyok a távolságok, vagy sajnos nem tudnak segíteni a nagyszülők, akkor is az államnak gondoskodni kell arról, hogy a családoknak segítsünk, ezért kezdtük el a bölcsődéket bővíteni, és megdupláztuk a férőhelyeket és közel négyszer annyi településen van ma bölcsőde, mint 2010-ben.

– magyarázta Koncz Zsófia.

A magyar édesanyákat mindenben segítik: 2020-ban bevezették a négy vagy több gyermekes édesanyák szja- mentességét, 2023-ban a 30 év alatti édesanyák lettek szja-mentesek.

Szeretnénk kifejezni a nagyrabecsülésünket, hogy a  gyermekeiket felnevelték és tényleg ez azt gondolom egy nagyon szép szimbolikus lépés, és most ezt folytatjuk. Jönnek a kétgyermekes édesanyák, a 40 év alattiak először, mert ott 690 ezer édesanya van, úgyhogy ott nem tudjuk ezt egyszerre meglépni, fokozatosan fogjuk. Félmillió édesanya lesz szja-mentes most januártól és majd egymillió 2029-től, de bővítjük a 30 év alatti egygyermekes édesanyáknál is az szja- mentességet januártól, hogy már teljes jövedelmükre tudják igényelni. A családi adókedvezmény duplázása pedig, ahogy említettem, egymillió családnak jelent óriási havi szintű plusz segítséget.

– folytatta.

A teljes interjút a Bors Youtube csatornáján tudod megnézni: 

 

 

 

 

