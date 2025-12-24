Szoktál pókhálót tenni a karácsonyfára? 5+1 furcsa karácsonyi szokás a nagyvilágból

A karácsonyi menü előkészítése, a gyertyagyújtás, az éneklés, a fadíszítés többnyire ismert szokások. Tudtad-e azonban, hogy máshol görkorcsolyával igyekeznek az ünnepi misére? Jöjjön néhány furcsa karácsonyi szokás a nagyvilágból!

Venezuela karácsonykor: így sietnek a misére Fotó: YouTube

1. Keréken a karácsonyi ünnepek felé – így sietnek a misére Venezuelában

Venezuelában, kiváltképp a fővárosban tartják a 'las patinatas', vagyis 'a korcsolyázás' szokását. Ez a szokás az 50-es években indult. Ilyenkor az emberek görkorcsolyával igyekeznek a reggeli misére. Ezt ahhoz is köthetik, hogy a gyermekek általában guruló alkalmatosságot (roller, görkorcsolya, gördeszka) kaptak ajándékba, az ünnepek alatt is a szabadban ezeken gurultak.

2. Az óriás macska Izlandon eléri, hogy időben vásárolj

Az úgynevezett Jólakötturinn, vagyis a karácsonyi macska hamar felbukkant az izlandi hiedelemvilágban. A hiedelem szerint a gazdáknak még karácsony előtt fel kellett dolgozni a gyapjút. Ha nem készültek el és emiatt nem kaptak ruhát, akkor jött a Jólakötturinn és megette őket. A hiedelem első írásos említése a 19. századból való, ma is lehet látni az alakját különféle ábrázolásokban, installációkban.

A Jólakötturinn szobra Reykjavikban Fotó: Wikipédia

3. Japán karácsonyi KFC menü

Vannak persze ennél különlegesebb ünnepi ételek, egy kívülálló számára viszont furcsa lehet, hogy a KFC menüjét valahol az ünnepi vacsorának feleltetik meg. Japánban a „Kurisumasu ni wa Kentakkii!”, azaz "Kentucky-t karácsonyra!" kampány 1974-ben indult, és azóta is milliók rohamozzák meg a gyorséttermeket december 24-én. Ez legalább megspórolja a sütéssel-főzéssel járó stresszt és hosszadalmas munkát.

4. Pókok és pókhálók a karácsonyfán?

Sokkal inkább Halloween-ra emlékeztet, ahogy Ukrajnában a fákat díszítik. Az égősor mellé pókhálót és pókokat helyeznek, ezzel a karácsonyfa kis bizarr megjelenést kap. A hagyomány szerint a szegény családot megsegítik a pókok, akik hálóikkal körbeszövik a karácsonyfát, a szövevényeik pedig reggelre arannyá változnak. Ez jó szerencsét hoz a családnak.

Fotó: Facebook / Mark Rees

5. Mondjuk ki közösen: Kalikandzarosz

Milyen szerepe is van a tűznek a görögöknél? A Föld gyomrában gonosz manók élnek, nevük kalikandzarosz. A fa törzsét, amely az egész Földet tartja, megpróbálják elfűrészelni, karácsonykor pedig az emberek otthonaiban randalíroznak. Egy ilyen csintalan teremtményt távol kell tartani, ezért Görögországban a tűzhelyen a lángot soha nem szabad hagyni kialudni. Vízkeresztkor a pap meg is szenteli a vizet, amellyel visszaűzik a manókat a Föld fenekére.