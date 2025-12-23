Még nincs minden veszve: kiderült, lesz-e idén fehér karácsony

Nem tartogat sok izgalmat karácsonyra az időjárás: az előrejelzések szerint ugyanis marad szürke idő. Viszont még nem szabad feladni minden reményt.

Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony. (Képünk illusztráció) Fotó: Kocsis Zoltán / mti

Az ország egyes részein még van esély a fehér karácsonyra

Egy ciklon nedvesebb léghullámokat hoz az ország területére, ami miatt egyre nő a csapadék esélye, főleg a Dunántúlon. December 24-re észak-északkelet felől hidegebb és szárazabb léghullám érkezik, ami a nedves légtömeggel találkozva havazáshoz és vegyes halmazállapotú csapadékhoz is vezethet. Azonban csak hazánk kis területén lehetnek kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy bekövetkezzen a halmazállapot-változás - olvasható a Met.hu oldalán.

Szenteste napján így marad a borús, párás idő az ország nagy részén, miközben délnyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső, amit az Alpokalján és a hegyekben havas eső, hó válthat fel. A Dunától keletre csak elszórtan fordulhat elő eső és szitálás, miközben 3-4 fok körül marad a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.