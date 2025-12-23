KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Még nincs minden veszve: kiderült, lesz-e idén fehér karácsony

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 16:10
karácsonyidőjárás
Nyakunkon a karácsony, de a havazásnak egyelőre nyoma sincs. Úgy tűnik, az időjárás idén nem tartogat sok izgalmat, de talán néhol el lehet csípni majd néhány kósza hópelyhet.

Nem tartogat sok izgalmat karácsonyra az időjárás: az előrejelzések szerint ugyanis marad szürke idő. Viszont még nem szabad feladni minden reményt.

Kiderült lesz-e fehér karácsony.
Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony. (Képünk illusztráció) Fotó: Kocsis Zoltán / mti

Az ország egyes részein még van esély a fehér karácsonyra

Egy ciklon nedvesebb léghullámokat hoz az ország területére, ami miatt egyre nő a csapadék esélye, főleg a Dunántúlon. December 24-re észak-északkelet felől hidegebb és szárazabb léghullám érkezik, ami a nedves légtömeggel találkozva havazáshoz és vegyes halmazállapotú csapadékhoz is vezethet. Azonban csak hazánk kis területén lehetnek kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy bekövetkezzen a halmazállapot-változás - olvasható a Met.hu oldalán.

Szenteste napján így marad a borús, párás idő az ország nagy részén, miközben délnyugat felől egyre több helyen eleredhet az eső, amit az Alpokalján és a hegyekben havas eső, hó válthat fel. A Dunától keletre csak elszórtan fordulhat elő eső és szitálás, miközben 3-4 fok körül marad a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu