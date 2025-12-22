Fehér karácsony közeleg? Mutatjuk, mit ígér az időjárás

Az elmúlt hetek borús időjárása a jövő héten akár meg is változhat, és elképzelhető, hogy fehér karácsony vár ránk. Mutatjuk a részleteket!

Mégis lesz fehér karácsony? (fotó: Köpönyeg.hu)

Íme az esélyek a fehér karácsonyra

A hetet a szinte már szokásos borús és ködös idővel indítjuk. A délnyugati szél mellett párás levegő és szitálás várható hétfőn, mindössze 3-9 fok közötti hőmérsékletekkel.

Kedden az égi viszonyok havazásra készülnek: a délnyugati szél mellett több eső is hullhat, de a 6 fok körüli hőmérséklet miatt még nem valószínű, hogy a hó megmarad.

Szerdán a délnyugatról érkező nedves levegő és az északkeleti hideg levegő találkozásával eső, havas eső és hó keveréke hullhat. Az előrejelzések szerint 1-7 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk - jelenti a Köpönyeg.