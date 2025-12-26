KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bekeményít az időjárás: ma még nyugodt időnk lesz, de vasárnap -10 fokot is mérhetünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 06:15
Hó azonban továbbra sem várható...
Többnyire változatlan marad az időjárás karácsony másnapján. Habár északkelet felől tovább szakadozik a felhőzet és egyre több helyen kisüt a nap, délnyugaton marad a borongósabb, párás idő. Hajnalban és a reggel órákban mínuszokkal indul december 26., délután pedig átlagosan 3-5 fokot mérhetünk majd országszerte

Ilyen lesz az időjárás karácsony másnapján
Ilyen lesz az időjárás karácsony másnapján  Fotó: Köpönyeg

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Nyugodt nappal fordulunk rá a hétvégére, ugyanis a Hungromet közlése szerint pénteken kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Szombaton, december 27-én hajnalra többfelé alakulhatnak ki sűrű ködfoltok, helyenként zúzmarával, mivel országszerte fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet. Napközben váltakoznak a naposabb és a tartósan ködös területek. A legmagasabb értékek -2 és +4 fok között alakulnak.

Vasárnap, december 28-án a zúzmarás köd megszűnése után sokfelé napos idő ígérkezik. Az északi, északnyugati szél több helyen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel helyenként kemény fagy, akár -10 fok körüli hideg is lehet, délután pedig mindössze +1, +3 fok valószínű.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
