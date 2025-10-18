„Kérünk mindenkit, aki a környéken jár legyen különösen figyelmes” – kiderült, hol láthatták utoljára a Pilisben eltűnt tanárt

Kaszás Nikolett ügye az egész országot megrázta, ám arra senki sem számított, hogy újból megismétlődhet az ügy. Ezúttal az 55 éves matektanárként dolgozó, Miklovicz Andrásnak veszett nyoma. Hetek óta keresik a Pilisben eltűnt férfit, de egyelőre nem találták meg, ám most a családja újabb információkat osztott meg arról, hogy merre lehet András.

Még mindig nincs meg a Pilisben eltűnt férfi Fotó: olvasói

Itt lehet a Pilisben eltűnt férfi

Az elsődleges információk szerint a férfi Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi-hegységbe, de azóta se tért haza. Tucatnyi eltűntkereső indult a nyomába, de egyelőre nem találták meg. Lapunk elérte a férfi családját, akik azt mondták, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni, de kiderült, hogy nagyon megviseli őket András eltűnése. Elárulták, nem az első, hogy a férfit eltűntként keresik.

Most azonban újabb információkat hoztak nyilvánosságra.

„A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról. Kérünk mindenkit, aki a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban”

– közölték.

Korábban is eltűnt a férfi a Pilisben Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Korábban mentőhelikopterrel mentették a Pilisből

A Bors információi szerint korábban még augusztus elején veszett nyoma Andrásnak. Ekkor is a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat igyekezett megtalálni az eltűntet. Közleményük szerint akkor a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. A súlyos sérüléseket szenvedő Andrásra egy biciklis talált rá, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a férfit kórházba szállították.

Mentőhelikopter érkezett a férfiért Fotó: Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Utolsó ismert ruházata:

szürke sportcipő

fekete nadrág

kék póló

zöld melegítőfelső

zöld steppelt pufimellény

baseball sapka.

Bal kezén egy korábbi sérülés miatt egy fehér kötés látható.

Bárki, aki információval tud szolgálni a férfi hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget!