„Kérünk mindenkit, aki a környéken jár legyen különösen figyelmes” – kiderült, hol láthatták utoljára a Pilisben eltűnt tanárt

Kaszás Nikolett ügye az egész országot megrázta, ám arra senki sem számított, hogy újból megismétlődhet az ügy. Ezúttal az 55 éves matektanárként dolgozó, Miklovicz Andrásnak veszett nyoma. Hetek óta keresik a Pilisben eltűnt férfit, de egyelőre nem találták meg, ám most a családja újabb információkat osztott meg arról, hogy merre lehet András.
Az elsődleges információk szerint a férfi Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi-hegységbe, de azóta se tért haza. Tucatnyi eltűntkereső indult a nyomába, de egyelőre nem találták meg. Lapunk elérte a férfi családját, akik azt mondták, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni, de kiderült, hogy nagyon megviseli őket András eltűnése. Elárulták, nem az első, hogy a férfit eltűntként keresik.
Most azonban újabb információkat hoztak nyilvánosságra.
„A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról. Kérünk mindenkit, aki a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes.
A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban”
– közölték.
A Bors információi szerint korábban még augusztus elején veszett nyoma Andrásnak. Ekkor is a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat igyekezett megtalálni az eltűntet. Közleményük szerint akkor a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. A súlyos sérüléseket szenvedő Andrásra egy biciklis talált rá, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a férfit kórházba szállították.
Utolsó ismert ruházata:
Bal kezén egy korábbi sérülés miatt egy fehér kötés látható.
Bárki, aki információval tud szolgálni a férfi hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget!
Kaszás Nikolettnek még szeptember 7-én veszett nyoma a Pilisben. A fiatal lány a budapesti albérletéből indult el egyedül túrázni. Este még írt az épp Prágában tartózkodó párjának, hogy biztonsággal befejezte a túrát és indul haza. Ám ez sosem történt meg. Később a munkáltatója kereste meg a családját, hogy a lány nem ment be dolgozni. Ekkor kezdték el eltűntként keresni. Hetekkel később nagyszabású keresést szerveztek Pilisszentlászlón, ahol több, mint 500 ember kereste a lányt. Végül egy kutyás eltűntkereső meg is találta a lány holttestét. Információink szerint a teste mellett egy flakont találtak, amiben fagyálló lehetett.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
