Brutális mínuszok és havas eső, kegyetlen fordulatot vesz az időjárás

fagy
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 06:32
időjáráshavas eső
Nem mutatja szép orcáját a tél. Havas eső, köd szitálás és némi fagy várató csak.
K. C.
A szerző cikkei

Szenteste napja: Továbbra is jellemző lesz a borult, párás idő, miközben délnyugat felől sokfelé elered az eső. Az Alpokalján és a hegyvidéki területeken az esőt havas eső, hó válthatja fel. A Dunától keletre inkább csak elszórtan fordulhat elő szitálás, gyenge eső. A hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül alakul. Az északkeleti szél többfelé megerősödik.

Csak havas eső jót karácsonyra
Csak havas eső jót karácsonyra / Fotó: Egorov Igor /  Shutterstock 

Országszerte fagy várható és havas eső

Karácsony első napja: Az ország délnyugati kétharmadán marad a borongós égbolt, és vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, délnyugat felé haladva egyre inkább havas eső, vizes hó formájában. Északkeleten ezzel szemben csapadék nem valószínű, sőt a nap is kisüthet. Az északkeleti szél élénk marad. Délután nagyjából +4 fok körüli értékeket mérhetünk.

Karácsony második napja: Északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen válik napossá az idő. Délnyugaton azonban még elszórtan előfordulhat havas eső, vagy szitálás, mivel ott estig borult maradhat az ég. Hajnalban -8 és +2 fok közötti minimumokra számíthatunk, a derült északkeleti tájakon erős fagy is kialakulhat. Kora délután +1 és +7 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat: Nyugaton is felszakadozik a felhőzet, így többnyire napos, derült idő ígérkezik. Helyenként éjszaka zúzmarás köd képződhet. Reggel országszerte fagy várható, -9 és -1 fok közötti értékekkel, napközben pedig 0 és +7 fok közé melegszik a levegő.

„A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
