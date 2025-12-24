Brutális mínuszok és havas eső, kegyetlen fordulatot vesz az időjárás

Szenteste napja: Továbbra is jellemző lesz a borult, párás idő, miközben délnyugat felől sokfelé elered az eső. Az Alpokalján és a hegyvidéki területeken az esőt havas eső, hó válthatja fel. A Dunától keletre inkább csak elszórtan fordulhat elő szitálás, gyenge eső. A hőmérséklet többnyire +3, +4 fok körül alakul. Az északkeleti szél többfelé megerősödik.

Csak havas eső jót karácsonyra / Fotó: Egorov Igor / Shutterstock

Országszerte fagy várható és havas eső

Karácsony első napja: Az ország délnyugati kétharmadán marad a borongós égbolt, és vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, délnyugat felé haladva egyre inkább havas eső, vizes hó formájában. Északkeleten ezzel szemben csapadék nem valószínű, sőt a nap is kisüthet. Az északkeleti szél élénk marad. Délután nagyjából +4 fok körüli értékeket mérhetünk.

Karácsony második napja: Északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen válik napossá az idő. Délnyugaton azonban még elszórtan előfordulhat havas eső, vagy szitálás, mivel ott estig borult maradhat az ég. Hajnalban -8 és +2 fok közötti minimumokra számíthatunk, a derült északkeleti tájakon erős fagy is kialakulhat. Kora délután +1 és +7 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombat: Nyugaton is felszakadozik a felhőzet, így többnyire napos, derült idő ígérkezik. Helyenként éjszaka zúzmarás köd képződhet. Reggel országszerte fagy várható, -9 és -1 fok közötti értékekkel, napközben pedig 0 és +7 fok közé melegszik a levegő.

„A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

