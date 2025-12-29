Ezen biztosan meg fogsz lepődni: ez lett az év szava

Az édesanya szót választotta meg 2025-ben az Év szavaként a közmédia Montágh Testülete - jelentette be a Montágh Testület elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán és a Kossuth rádióban.

Az édesanya lett az év szava / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ezért lett az édesanya az év szava

Aczél Petra nyelvész, egyetemi tanár az M1-en arról beszélt, hogy a szavaink is, ha jól beszéljük őket és tudjuk, hogy mit értünk rajtuk, akkor tulajdonképpen az emblémáink, amelyek kifejeznek egy évet. Hozzátette:

Nehéz év áll mögöttünk, egy változásokkal teli világban vagyunk, amelyben a magyar nemzet a maga karakterével, a maga valóságával megmaradásra és biztonságban maradásra törekszik.

Kifejtette: az édesanya szó teljesen egyedülálló a magyarban. Az anya az egyik legősibb magyar szavunk, az édes már nagyon régóta ott van a nyelvünkben. Nagyon régi szó egyébként, jelentett rokoni viszonyt és jelentett ízt is, jelentett kedvességet is. Tehát ez fontos, hogy olyan szó kerüljön az előtérbe ilyenkor, ami valami kicsit többet mond annál, minthogy most sok volt belőle idén.

Aczél Petra a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában elmondta: az édesanya szó aktualitását két dolog adja. Az egyik, hogy 1925-ben ünnepelték először májusban az anyák napját Magyarországon.

Korábbi egy kicsit a hagyomány, de egy ifjúsági szervezet a Szűz Mária hagyományok tiszteletére és szokások tiszteletére májusra tette ezt a napot, tehát pont 100 éves volt idén ez az ünnep. A másik, hogy szinte nem létezik nyelv, amelyben a szülőanyát az édes jelzővel társítjuk. A Montágh Testület elnöke emellett a magyar nyelv különleges szépségére és nehézségére is emlékeztetett.

Szerintem valahol titkon minden magyarul beszélő nagyon büszke arra, hogy egy olyan nyelvet beszél, amit szinte lehetetlen jól megtanulni

- fogalmazott, hozzátéve, hogy sokak szerint ez a világ legnehezebb vagy második legnehezebb nyelve. Mintegy 15 millióan elmondhatjuk magunkról: azzal a luxussal születünk, hogy beszéljük a világ legnehezebb nyelvét - jegyezte meg Aczél Petra.

Az MTVA Sajtó és Marekting Irodájának közlése szerint a a szép magyar beszéd és a helyes nyelvhasználat felett őrködő szervezet indoklása szerint a kifejezés egyszerre hordoz nyelvi, kulturális, érzelmi és nemzeti jelentéstartalmat, amely a kihívásokkal teli jelenben különös hangsúlyt kap.

A 2025-ös Év szava az anyaságra irányítja a figyelmet, arra az értékre, amely köré a család, mint alapvető közösség felépül, és amely a gondoskodás, a biztonság és az érzelmi kötődés elsődleges forrása.

Magyarország - az államalapító Szent István által Szűz Mária oltalmába ajánlott nemzetként - az édesanya szóban nemcsak a személyes, hanem a nemzeti és kulturális biztonság, bizonyosság és szeretetteli kötődés szimbólumát is felismeri, amely a magyar nyelvben egyedülálló módon egyszerre fejez ki rokoni viszonyt és mély érzelmi tartalmat.