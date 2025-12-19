Égősor az autón? Jobb vele vigyázni, komoly büntetéssel járhat

Borsos csekk lehet a karácsonyi ajándéka azoknak, akik feldíszítik az autójukat, akár egy égősorral, akár valamilyen más dekorációval, amennyiben az szabálytalannak vagy veszélyesnek minősül.

Komoly bírság járhat az égősorral feldíszített autók tulajdonosainak / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Karácsonyi égősor vagy bírság?

Idén decemberben nagyban megugrott azoknak az autósoknak a száma, akiknek a járművén karácsonyi díszt találtak. Ahogy a feol.hu is írja, az idei „slágertermék” az ablakokra szerelhető agancsok és az autó elejére akasztott piros orr.

Extrémebb esetek is akadnak, amikor az autó egész karosszériáján égősor fénylik, amiért az ember forgalmiját is bevonhatják. A legtöbb esetben pedig bírságot oszthatnak ki.

Jelenleg olyan szabályozás van érvényben, miszerint a jármű elején csak az engedélyezett világító és fénylő berendezések lehetnek. Így tehát minden más, ami fényt bocsát ki vagy villog, határozottan tilos. A fényfüzér vagy LED is tilos és büntetendő, ellenőrzéskor komoly bírság járhat értük.

A kiálló díszek sem ússzák meg, amennyiben eltakarják a jármű jelzéseit. Példának okáért, ha egy rosszul felhelyezett szarvasdísz lerepül 90 km/h sebességnél, egyenesen a mögötte haladó járműre, akkor azzal komoly kárt tehet a szélvédőjében, és akár súlyos balesethez is vezethet.

Nem tilos díszíteni

Nem tiltott ugyanakkor a járművet az ünnepi díszbe öltöztetni, ameddig az szabályos keretek közt történik. Így például az agancsok felhelyezése sem szabályellenes, de ügyelni kell, hogy a megfelelő helyre helyezzük el, hogy ne veszélyeztessünk más autóst az eszközzel.