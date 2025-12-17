Kutatások szerint, aki hamarabb kezdi a karácsonyi dekorálást, közelebbi kapcsolatban áll a belső gyermekével. A pszichológusok szerint a karácsonyi díszek több okból is boldogabbá tehetnek minket.

Így járulnak hozzá a karácsonyi díszek a boldogságodhoz a pszichológus szerint

A karácsonyi díszek az önfeledt gyermekkort idézik meg, és elhuny szeretteinkre is emlékeztetnek.

Egy szépen kidekorált ház pozitív benyomást kelt a szomszédok körében.

A pszichológus szerint, ha rossz emlékeket ébreszt a karácsony, teremt új hagyományokat.

Nézzük, mik a pszichológiai okai annak, hogy a karácsonyi díszek boldogabbá tehetik az embert

A gondtalan gyerekkor emléke

Bár számos tüneti oka lehet annak, hogy valaki megszállottan korán ki akar díszíteni valamit, leggyakrabban nosztalgikus okokból, hogy újraélje a varázslatot, vagy hogy kompenzálja a múltbeli elhanyagolást”

– mondja Steve McKeown pszichoanalitikus, a MindFixers alapítója és a The McKeown Clinic tulajdonosa.

A kutatók szerint, ha korán kezded díszíteni a környezeted, akár már novemberben kint vannak az égősorok a korláton, kis apró tárgyak a polcokon, akkor boldogabbnak érezheted magad. Miért? Mert emlékeztet a gondtalan gyerekkorodra, amikor még hittél abban, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, és a felnőtt lét nehézségeitől még megóvott a szűk család. Ezt a gyermeki, önfeledt boldogságot hozhatja vissza a karácsony hangulata. Ezért is kezdhetsz el hamar karácsonyi lázban égni.

Elhunyt szerettek emléke

Sokakban a karácsonyi nosztalgia felidézheti elhunyt szerettei emlékét. A közös karácsonyokat, sütést-főzést, ami szintén boldogsággal töltheti el az ember szívét. Megörökölt karácsonyi díszek az asztalon, polcokon, a nagyszülők karácsonyi receptjeinek elkészítése erősítheti a kapcsolódás érzését.

Tudtad, hogy ha kidekorálod a házad, a szomszédaidnak is szimpatikusabb leszel?

Jó szomszédi viszony

Egy tanulmány szerint, ami a Journal of Enviromental Psychology című folyóiratban jelent meg, egy szépen kidekorált ház azt az érzetet kelti másokban, – egyúttal a szomszédjaidban is –, hogy egy barátságos, kedves ember vagy. Hiszen egy ünnepi hangulatban pompázó ház mindenkiben jó érzést kelt, a fent említett pszichológiai okokból adódóan.