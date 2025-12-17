Így járulnak hozzá a karácsonyi díszek a boldogságodhoz a pszichológus szerint

Kutatások szerint, aki hamarabb kezdi a karácsonyi dekorálást, közelebbi kapcsolatban áll a belső gyermekével. A pszichológusok szerint a karácsonyi díszek több okból is boldogabbá tehetnek minket.
Bár számos tüneti oka lehet annak, hogy valaki megszállottan korán ki akar díszíteni valamit, leggyakrabban nosztalgikus okokból, hogy újraélje a varázslatot, vagy hogy kompenzálja a múltbeli elhanyagolást”
– mondja Steve McKeown pszichoanalitikus, a MindFixers alapítója és a The McKeown Clinic tulajdonosa.
A kutatók szerint, ha korán kezded díszíteni a környezeted, akár már novemberben kint vannak az égősorok a korláton, kis apró tárgyak a polcokon, akkor boldogabbnak érezheted magad. Miért? Mert emlékeztet a gondtalan gyerekkorodra, amikor még hittél abban, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, és a felnőtt lét nehézségeitől még megóvott a szűk család. Ezt a gyermeki, önfeledt boldogságot hozhatja vissza a karácsony hangulata. Ezért is kezdhetsz el hamar karácsonyi lázban égni.
Sokakban a karácsonyi nosztalgia felidézheti elhunyt szerettei emlékét. A közös karácsonyokat, sütést-főzést, ami szintén boldogsággal töltheti el az ember szívét. Megörökölt karácsonyi díszek az asztalon, polcokon, a nagyszülők karácsonyi receptjeinek elkészítése erősítheti a kapcsolódás érzését.
Egy tanulmány szerint, ami a Journal of Enviromental Psychology című folyóiratban jelent meg, egy szépen kidekorált ház azt az érzetet kelti másokban, – egyúttal a szomszédjaidban is –, hogy egy barátságos, kedves ember vagy. Hiszen egy ünnepi hangulatban pompázó ház mindenkiben jó érzést kelt, a fent említett pszichológiai okokból adódóan.
Azt hiszem, bármi, ami kizökkent minket a megszokott rutinunkból, a megszokott mindennapokból... jelez az érzékszerveinknek, és azok felmérik, hogy az kellemes-e vagy sem”
– mondja Debhora Serani pszichológus.
Nem mindenkinek felhőtlen a gyerekkora. Ha a gyerekkor karácsonyai nem idéznek fel benned kellemes emlékeket, akkor te biztosan utálkozva nézheted, hogy a boltok polcai miért vannak már október végén tele karácsonyi égőkkel. Ahelyett, hogy ez az időszak – ami minden évben eljön –, szomorúan teljen, Elizabeth Lombardo pszichológus szerint a megoldás, ha új hagyományokat teremtesz. Javasolja, hogy utazz el, akár önkénteskedj, így átírhatod a rossz beidegződéseket a karácsonnyal kapcsolatban.
Bárhogy legyen is, a karácsonyi őrületet nem lehet elkerülni. Nosztalgia vagy új hobbi, csak rajtad áll, hogy mihez kezdesz ebben az időszakban, hogy a lehető legboldogabban teljen!
