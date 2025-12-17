Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így járulnak hozzá a karácsonyi díszek a boldogságodhoz a pszichológus szerint

Így járulnak hozzá a karácsonyi díszek a boldogságodhoz a pszichológus szerint

boldogság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 18:15
karácsonypszichológus
Valakit utálja, valaki pedig egész évben a karácsonyi szezont várja. Sokat elárul rólunk, hogy a karácsonyi díszek mikor kerülnek elő a dobozból.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Kutatások szerint, aki hamarabb kezdi a karácsonyi dekorálást, közelebbi kapcsolatban áll a belső gyermekével. A pszichológusok szerint a karácsonyi díszek több okból is boldogabbá tehetnek minket.

Szív alakú karácsonyi dísz a fán.
Így járulnak hozzá a karácsonyi díszek a boldogságodhoz a pszichológus szerint
Fotó: Angyalosi Beata /  Shutterstock 
  • A karácsonyi díszek az önfeledt gyermekkort idézik meg, és elhuny szeretteinkre is emlékeztetnek.
  • Egy szépen kidekorált ház pozitív benyomást kelt a szomszédok körében.
  • A pszichológus szerint, ha rossz emlékeket ébreszt a karácsony, teremt új hagyományokat.

Nézzük, mik a pszichológiai okai annak, hogy a karácsonyi díszek boldogabbá tehetik az embert

A gondtalan gyerekkor emléke

Bár számos tüneti oka lehet annak, hogy valaki megszállottan korán ki akar díszíteni valamit, leggyakrabban nosztalgikus okokból, hogy újraélje a varázslatot, vagy hogy kompenzálja a múltbeli elhanyagolást” 

– mondja Steve McKeown pszichoanalitikus, a MindFixers alapítója és a The McKeown Clinic tulajdonosa.

A kutatók szerint, ha korán kezded díszíteni a környezeted, akár már novemberben kint vannak az égősorok a korláton, kis apró tárgyak a polcokon, akkor boldogabbnak érezheted magad. Miért? Mert emlékeztet a gondtalan gyerekkorodra, amikor még hittél abban, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, és a felnőtt lét nehézségeitől még megóvott a szűk család. Ezt a gyermeki, önfeledt boldogságot hozhatja vissza a karácsony hangulata. Ezért is kezdhetsz el hamar karácsonyi lázban égni. 

Elhunyt szerettek emléke

Sokakban a karácsonyi nosztalgia felidézheti elhunyt szerettei emlékét. A közös karácsonyokat, sütést-főzést, ami szintén boldogsággal töltheti el az ember szívét. Megörökölt karácsonyi díszek az asztalon, polcokon, a nagyszülők karácsonyi receptjeinek elkészítése erősítheti a kapcsolódás érzését.  

A karácsonyi díszekkel kidekorált ház amivel a szomszédok megbecsülését is elnyerheted.
Tudtad, hogy ha kidekorálod a házad, a szomszédaidnak is szimpatikusabb leszel?
Fotó: Hasantha Lakmal /  Shutterstock 

Jó szomszédi viszony 

Egy tanulmány szerint, ami a Journal of Enviromental Psychology című folyóiratban jelent meg, egy szépen kidekorált ház azt az érzetet kelti másokban, – egyúttal a szomszédjaidban is –, hogy egy barátságos, kedves ember vagy. Hiszen egy ünnepi hangulatban pompázó ház mindenkiben jó érzést kelt, a fent említett pszichológiai okokból adódóan. 

Kizökkent a mindennapokból

Azt hiszem, bármi, ami kizökkent minket a megszokott rutinunkból, a megszokott mindennapokból... jelez az érzékszerveinknek, és azok felmérik, hogy az kellemes-e vagy sem” 

– mondja Debhora Serani pszichológus. 

Ha rossz emlékeket ébreszt a karácsony

Nem mindenkinek felhőtlen a gyerekkora. Ha a gyerekkor karácsonyai nem idéznek fel benned kellemes emlékeket, akkor te biztosan utálkozva nézheted, hogy a boltok polcai miért vannak már október végén tele karácsonyi égőkkel. Ahelyett, hogy ez az időszak – ami minden évben eljön –, szomorúan teljen, Elizabeth Lombardo pszichológus szerint a megoldás, ha új hagyományokat teremtesz. Javasolja, hogy utazz el, akár önkénteskedj, így átírhatod a rossz beidegződéseket a karácsonnyal kapcsolatban.

Bárhogy legyen is, a karácsonyi őrületet nem lehet elkerülni. Nosztalgia vagy új hobbi, csak rajtad áll, hogy mihez kezdesz ebben az időszakban, hogy a lehető legboldogabban teljen! 

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu