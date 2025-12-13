Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak az autósok december 13-án, ha erre nem figyelnek oda

A mai nap különösen résen kell lennie az autósoknak, ugyanis sokan nem tudják, de december 13-án, szombaton fizetős a parkolás. Ez ezért kerülheti el egyesek figyelmét, mert nincsenek azzal tisztában, hogy a naptár szerint ez a nap munkanapnak számít, és így a szokásos hétköznapi parkolási rend lép életbe.

December 13-án résen kell lenniük az autósoknak, ha nem szeretnének mélyen a zsebükbe nyúlni

Fotó: Climber 1959 / Shutterstock

Éppen ezért különösen fontos előre felkészülni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket és a bírságokat, szerencsére a parkolóautomaták és az online fizetési rendszerek egész nap működnek, így mindenki a megszokott módon rendezheti a díjat.

A szon.hu pedig emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy érdemes figyelni a zónák díjszabását is, és megtervezni időben az indulást, mivel már beindult a karácsonyi vásárlási dömping is.

A két ünnep közötti időszakban is változik a fizető parkolás rendje

A budapestieknek pedig a későbbiekben érdemes lesz szem előtt tartani, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás. Tehát a 2025. december 24. és 2026. január 1. közötti időszakban fizetni kell a parkolásért a közterületi várakozóhelyeken a fővárosi döntés értelmében.