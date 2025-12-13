Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak az autósok december 13-án, ha erre nem figyelnek oda

parkolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 07:50
munkanapparkolási bírságdecember
Szombaton különösen fontos előre felkészülni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket és a bírságokat.
N.T.
A szerző cikkei

A mai nap különösen résen kell lennie az autósoknak, ugyanis sokan nem tudják, de december 13-án, szombaton fizetős a parkolás. Ez ezért kerülheti el egyesek figyelmét, mert nincsenek azzal tisztában, hogy a naptár szerint ez a nap munkanapnak számít, és így a szokásos hétköznapi parkolási rend lép életbe

December 13-án résen kell lenniük az autósoknak, ha nem szeretnének mélyen a zsebükbe nyúlni
December 13-án résen kell lenniük az autósoknak, ha nem szeretnének mélyen a zsebükbe nyúlni 
Fotó: Climber 1959 /  Shutterstock 

Éppen ezért különösen fontos előre felkészülni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket és a bírságokat, szerencsére a parkolóautomaták és az online fizetési rendszerek egész nap működnek, így mindenki a megszokott módon rendezheti a díjat.

A szon.hu pedig emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy érdemes figyelni a zónák díjszabását is, és megtervezni időben az indulást, mivel már beindult a karácsonyi vásárlási dömping is.

A két ünnep közötti időszakban is változik a fizető parkolás rendje

A budapestieknek pedig a későbbiekben érdemes lesz szem előtt tartani, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás. Tehát  a 2025. december 24. és 2026. január 1. közötti időszakban fizetni kell a parkolásért a közterületi várakozóhelyeken a fővárosi döntés értelmében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu