Több tízezret is bukhatsz, ha nem figyelsz: ilyenkor ne használd a kéziféket

Előfordult már veled, hogy siettél volna a munkahelyedre, de beragadt a kéziféked? Összeszedtük a kézifék beragadásának lehetséges okait, illetve hoztunk néhány tippet, hogyan előzd meg a kellemetlenséget!

A kéziféket a sós latyak is károsíthatja.

Fotó: Shutterstock

Mi okozhatja a kézifék beragadását?

Mit tehetünk a kézifék befagyása ellen?

Mit alkalmazhatunk a kézifék használata helyett?

Hogyan előzhetjük meg a kézifékkel kapcsolatos kellemetlenségeket?

Mi okozza a kézifék beragadását?

Hideg időjárás – télen, amikor a hőmérséklet éjjel fagypont alá süllyed, a jegesedés miatt befagyhat a kézifék.

– télen, amikor a hőmérséklet éjjel fagypont alá süllyed, a jegesedés miatt befagyhat a kézifék. Rozsdásodás – a ritka használat miatt a kéziféken rozsda- vagy korrózióréteg alakulhat ki.

– a ritka használat miatt a kéziféken rozsda- vagy korrózióréteg alakulhat ki. Nem megfelelő használat – az elhasználódás is okozhatja a kézifék beragadását, illetve az is, ha túlságosan berántjuk azt.

A só is károsíthatja a kéziféket

Télen a latyakból felverődő útszóró só felgyorsíthatja a rozsdásodási folyamatot. A fékdob vagy a tárcsa már néhány nap után elkezdhet rozsdásodni, ha pedig hosszú ideig nem használod az autót, az még tovább ront a helyzeten. A szakértők azt javasolják, hogy mielőtt több hónapra elteszed pihenni az autót, menj el egy alapos alvázmosásra, főleg ha előtte sós utakon jártál. Ezzel jelentősen csökkenthető a kézifék későbbi beragadásának esélye.

Mit használj kézifék helyett?

Hosszabb parkolásnál egyszerűbb és biztonságosabb megoldások is vannak a kézifék alkalmazása helyett:

hagyd sebességben: sík talajon elég egyesbe tenni a kocsit, lejtőn hátramenetbe érdemes;

fordítsd a kerekeket a járda felé;

tegyél a gumik elé éket;

ha garázsban áll, elegendő, ha sebességben hagyod.

Az első három megoldást együttesen alkalmazva elkerülhető, hogy elguruljon a kocsi, még meredekebb lejtőn is.

Hogyan előzheted meg a kézifék beragadását?

A kézifék beragadását sokkal könnyebb megelőzni az alábbi módokon, mint utólag kezelni a problémát.

1. Kültéri parkolásnál inkább ne húzd be

Ha a kocsi hetekre-hónapokra egy helyben marad, hagyd sebességben és használj kerékékeket.

2. Téli hidegben felejtsd el a kéziféket

Fagypont környékén nagyon könnyen ráfagy a nedvesség a fékalkatrészekre. Ilyenkor biztonságosabb más módon rögzíteni az autót.