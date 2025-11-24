Több tízezret is bukhatsz, ha nem figyelsz: ilyenkor ne használd a kéziféket

Előfordult már veled, hogy siettél volna a munkahelyedre, de beragadt a kéziféked? Összeszedtük a kézifék beragadásának lehetséges okait, illetve hoztunk néhány tippet, hogyan előzd meg a kellemetlenséget!
Télen a latyakból felverődő útszóró só felgyorsíthatja a rozsdásodási folyamatot. A fékdob vagy a tárcsa már néhány nap után elkezdhet rozsdásodni, ha pedig hosszú ideig nem használod az autót, az még tovább ront a helyzeten. A szakértők azt javasolják, hogy mielőtt több hónapra elteszed pihenni az autót, menj el egy alapos alvázmosásra, főleg ha előtte sós utakon jártál. Ezzel jelentősen csökkenthető a kézifék későbbi beragadásának esélye.
Hosszabb parkolásnál egyszerűbb és biztonságosabb megoldások is vannak a kézifék alkalmazása helyett:
Az első három megoldást együttesen alkalmazva elkerülhető, hogy elguruljon a kocsi, még meredekebb lejtőn is.
A kézifék beragadását sokkal könnyebb megelőzni az alábbi módokon, mint utólag kezelni a problémát.
Ha a kocsi hetekre-hónapokra egy helyben marad, hagyd sebességben és használj kerékékeket.
Fagypont környékén nagyon könnyen ráfagy a nedvesség a fékalkatrészekre. Ilyenkor biztonságosabb más módon rögzíteni az autót.
A garázs vagy akár egy egyszerű kocsibeálló is rengeteget számít. Minél kevesebb pára és nedvesség éri a féket, annál kisebb az esély a beragadásra.
A ritkán mozgatott alkatrészek rozsdásodnak a leggyorsabban.
Van még egy helyzet, amikor jobb elkerülni a kézifék használatát: amikor a fék nagyon forró. Például ha hosszabb szerpentinről vagy autópályáról lehajtva, intenzív fékezések után rántjuk be a kéziféket, a még meleg fékbetétek és -tárcsák könnyen összesülhetnek a hő hatására, és ugyanúgy beragadhatnak, mint hosszú parkolásnál a rozsda miatt.
