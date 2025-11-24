Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Több tízezret is bukhatsz, ha nem figyelsz: ilyenkor ne használd a kéziféket

autó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 16:15
télkéziféktippberagadt
Sokan rutinszerűen berántják a kéziféket, amikor leparkolnak, pedig bizonyos helyzetekben ezzel lehet a legtöbbet ártani az autónak. Különösen akkor, ha a kocsit hosszabb ideig nem használod. Mutatjuk, mi teszi még tönkre a kéziféket.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Előfordult már veled, hogy siettél volna a munkahelyedre, de beragadt a kéziféked? Összeszedtük a kézifék beragadásának lehetséges okait, illetve hoztunk néhány tippet, hogyan előzd meg a kellemetlenséget!

Autó behúzott kézifékkel a sós latyakban
A kéziféket a sós latyak is károsíthatja.
Fotó: Shutterstock 
  • Mi okozhatja a kézifék beragadását?
  • Mit tehetünk a kézifék befagyása ellen?
  • Mit alkalmazhatunk a kézifék használata helyett?
  • Hogyan előzhetjük meg a kézifékkel kapcsolatos kellemetlenségeket?

Mi okozza a kézifék beragadását?

  • Hideg időjárás – télen, amikor a hőmérséklet éjjel fagypont alá süllyed, a jegesedés miatt befagyhat a kézifék.
  • Rozsdásodás – a ritka használat miatt a kéziféken rozsda- vagy korrózióréteg alakulhat ki.
  • Nem megfelelő használat – az elhasználódás is okozhatja a kézifék beragadását, illetve az is, ha túlságosan berántjuk azt.

A só is károsíthatja a kéziféket

Télen a latyakból felverődő útszóró só felgyorsíthatja a rozsdásodási folyamatot. A fékdob vagy a tárcsa már néhány nap után elkezdhet rozsdásodni, ha pedig hosszú ideig nem használod az autót, az még tovább ront a helyzeten. A szakértők azt javasolják, hogy mielőtt több hónapra elteszed pihenni az autót, menj el egy alapos alvázmosásra, főleg ha előtte sós utakon jártál. Ezzel jelentősen csökkenthető a kézifék későbbi beragadásának esélye.

Mit használj kézifék helyett?

Hosszabb parkolásnál egyszerűbb és biztonságosabb megoldások is vannak a kézifék alkalmazása helyett:

  • hagyd sebességben: sík talajon elég egyesbe tenni a kocsit, lejtőn hátramenetbe érdemes;
  • fordítsd a kerekeket a járda felé;
  • tegyél a gumik elé éket;
  • ha garázsban áll, elegendő, ha sebességben hagyod.

Az első három megoldást együttesen alkalmazva elkerülhető, hogy elguruljon a kocsi, még meredekebb lejtőn is.

Hogyan előzheted meg a kézifék beragadását?

A kézifék beragadását sokkal könnyebb megelőzni az alábbi módokon, mint utólag kezelni a problémát.

1. Kültéri parkolásnál inkább ne húzd be

Ha a kocsi hetekre-hónapokra egy helyben marad, hagyd sebességben és használj kerékékeket. 

2. Téli hidegben felejtsd el a kéziféket

Fagypont környékén nagyon könnyen ráfagy a nedvesség a fékalkatrészekre. Ilyenkor biztonságosabb más módon rögzíteni az autót.

3. Parkolj fedett helyen, ha megteheted

A garázs vagy akár egy egyszerű kocsibeálló is rengeteget számít. Minél kevesebb pára és nedvesség éri a féket, annál kisebb az esély a beragadásra.

4. Mozgasd rendszeresen a kéziféket

A ritkán mozgatott alkatrészek rozsdásodnak a leggyorsabban.

Van még egy helyzet, amikor jobb elkerülni a kézifék használatát: amikor a fék nagyon forró. Például ha hosszabb szerpentinről vagy autópályáról lehajtva, intenzív fékezések után rántjuk be a kéziféket, a még meleg fékbetétek és -tárcsák könnyen összesülhetnek a hő hatására, és ugyanúgy beragadhatnak, mint hosszú parkolásnál a rozsda miatt.

