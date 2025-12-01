A Black Friday után itt az újabb nagy leárazás: a kiberhétfő vagyis a Cyber Monday-ezt érdemes tudni róla

Alig pár nappal a hivatalos Black Friday után itt egy újabb nagy kereskedelmi akciónap, a Cyber Monday. Kiberhétfőn főleg a külföldi webáruházakban vannak nagy leárazások, de sok hazai bolt online felületén is találhatunk akciókat.

Idén december elsején van Cyber Monday, vagyis kiberhétfő. Fotó: Greens87 / Shutterstock

Mi is az a Cyber Monday?

A kiberhétfő, akárcsak a fekete péntek (Black Friday) egy Amerikából indult, mostanra pedig az egész világon elterjedt leárazás. A külföldi országban ezt a napot tartják a legnagyobb online akciók napjának, de itthon is egyre több cég áll elő ezen a napon valamilyen ajánlattal. A Cyber Monday kifejezést először 2005. november 28-án használta egy bizonyos Ellen Davis és Scott Silverman, az ezt követő néhány évben pedig ez lett az egyik legfontosabb nap az online vásárlás világában. Olyannyira, hogy az online értékesítés napi rekordját már évek óta a ez a nap tartja a legtöbb országban.

Miért éppen egy hétfő nap hirdetnek akciókat az üzletek?

A Cyber Mondy koncepciója a következő: azért a Black Friday utáni első hétfőn tartják a leárazásokat, mert a hálaadás után ezen a napon térnek vissza először a munkahelyükre az emberek a számítógépeik mellé, hogy online megvásárolhatják mindazt, amiről fekete pénteken és az azt követő hétvége során lemaradtak.

Mikor tartják a kiberhétfői akciókat?

A kiberhétfő időpontja tehát mindig a Black Friday-t követő hétfő, vagyis idén december elseje. A különleges ajánlatok csak ezen a napon élnek, aminek meg is szokott lenni az eredménye: csak ezen az egy napon milliókat, sőt milliárdokat költenek az emberek.

Hol lesznek nagy leárazások idén december elsején?

Főleg az internetes webáruházak hirdetnek ilyenkor óriási leárazásokat, külföldön és itthon is. Cyber Monday lesz például az Amazonnál és több nagy amerikai webshopban, itthon pedig nagyobb játék, szépségápolási, divat, cipő és elektronikai szaküzletek is akcióznak december 1-jén.

Mire figyeljünk a vásárláskor?

Mivel döntően külföldi webáruházak tartanak ilyenkor leárazásokat, a legfontosabb tudnivaló ezekkel kapcsolatban, hogy annak az országnak a garanciális, jótállási feltételei fognak vonatkozni a megvett termékre, ahol a webshop székhelye van (a legjobb, ha EU-s). Éppen ezért érdemes alaposan átgondolni, hogy a termék kedvező vételára és a kiszállítási költség együtt is olcsóbb-e a hazai beszerzésnél. Ezen kívül: