A mikuláscsomagok egyik fő eleme hagyományosan a csokimikulás. Az üzletekben számos fajtát lehet ezekből kapni, már csak az a kérdés, melyek közülük a jó minőségűek és melyek akarnak csak annak kinézni? Itt egy kis segítség a vásárláshoz!
Egy csokimikulás készülhet valódi csokoládéból és bevonómasszából is. Az első lépés tehát vásárláskor az, hogy kiderítsük: valódi csokiból készült-e a csokimikulás vagy az olcsó alternatívájából, bevonóból. Az élelmiszeripar ugyanis gyakran használ bevonómasszát különböző édességek gyártásához, ami első ránézésre hasonlít a csokoládéra, de valójában csak egy pálmazsírral készített olcsó alternatíva. A különbség nemcsak az ízélményben, de az összetételben is jelentős. Például a valódi csokoládé a kakaóbab feldolgozásából származó kakaómasszát és kakaóvajat tartalmaz, ami sokkal finomabb, mint egy bevonóból készült édesség-olvasható a fogyasztóvédelem blogján, a juzermanuel.blog.hu-n.
A méret nem mindig arányos a beltartalommal: a könnyű, üreges figurák látványosak, de sokszor csalódást kelthetnek, ha felbontva alig akad fogás rajtuk. Ezért fontos megnézni a súlyt is a csomagoláson: egy kisebb, de tömör Mikulás valószínűleg nagyobb élvezetet nyújt, mint egy hatalmas, de üreges alternatíva.
A csillogó, ünnepi csomagolás könnyen elterelheti a figyelmet a lényeges szempontokról. A legjobb döntést azonban úgy lehet meghozni, ha megnézzük a csokoládé színét is. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, ha a kiválasztott csokimikulásnak megvesszük egy kisebb verzióját amolyan próbaképp, és kicsomagoljuk. A valódi csokoládé felülete sima és fényes, míg a bevonómassza gyakran mattabb és kevésbé egyenletes.
