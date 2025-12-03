Mitől jó egy csokimikulás? Mi alapján érdemes választani közülük? Mutatjuk!

A mikuláscsomagok egyik fő eleme hagyományosan a csokimikulás. Az üzletekben számos fajtát lehet ezekből kapni, már csak az a kérdés, melyek közülük a jó minőségűek és melyek akarnak csak annak kinézni? Itt egy kis segítség a vásárláshoz!

Mutatjuk mi alapján érdemes csokimikulást választani! / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Ez a legfontosabb szempont, ha csokimikulásról van szó

Egy csokimikulás készülhet valódi csokoládéból és bevonómasszából is. Az első lépés tehát vásárláskor az, hogy kiderítsük: valódi csokiból készült-e a csokimikulás vagy az olcsó alternatívájából, bevonóból. Az élelmiszeripar ugyanis gyakran használ bevonómasszát különböző édességek gyártásához, ami első ránézésre hasonlít a csokoládéra, de valójában csak egy pálmazsírral készített olcsó alternatíva. A különbség nemcsak az ízélményben, de az összetételben is jelentős. Például a valódi csokoládé a kakaóbab feldolgozásából származó kakaómasszát és kakaóvajat tartalmaz, ami sokkal finomabb, mint egy bevonóból készült édesség-olvasható a fogyasztóvédelem blogján, a juzermanuel.blog.hu-n.

Így ellenőrizhetjük, miből is készült a csokimikulás

Olvassuk el figyelmesen mi szerepel a címkén! Étcsokoládé vagy tejcsokoládé megnevezés csak akkor szerepelhet a figurán, ha valódi csokoládéból készült.

Nézzük meg, szerepel-e a csokoládé megnevezés közelében a növényi zsírok hozzáadására utaló mondat. A valódi csokoládé ugyanis csak 5%-ban tartalmazhat a kakaóvajtól eltérő növényi zsiradékot, amit jelezni is kell a feliratban.

Nézzük meg az összetevőket! Ha a csomagoláson a „kakaóvaj” és „kakaómassza” szerepel, valódi csokimikulásról van szó. Ha csak „növényi zsír” vagy „pálmazsír”, kakaómassza vagy kakaóvaj, akkor bevonómasszából készült a termék.

A kakaótartalom sem mindegy! Minél magasabb a százalék, annál intenzívebb és minőségibb az íz.

Az össztömeg sem mindegy

A méret nem mindig arányos a beltartalommal: a könnyű, üreges figurák látványosak, de sokszor csalódást kelthetnek, ha felbontva alig akad fogás rajtuk. Ezért fontos megnézni a súlyt is a csomagoláson: egy kisebb, de tömör Mikulás valószínűleg nagyobb élvezetet nyújt, mint egy hatalmas, de üreges alternatíva.