Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A karácsonyi kedvenc tele lesz virágokkal: így gondozd a mikulásvirágot

növénygondozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 15:15
öntözésmikulásvirágmetszés
Ez az a növény, amit mindenki imád az ünnepek alatt csodálni. A mikulásvirág gyönyörű színekben pompázik, és akár egész évben feldobhatja az otthonod hangulatát. Mutatjuk, hogyan gondozd, hogy újra és újra virágba boruljon!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Rengetegen hiszik, hogy a mikulásvirág egyetlen karácsonyi szezon erejéig piroslik csak az ablakokban, pedig ez nem így van. Elegendő egy kis tudás és egy kis extra törődés, hogy hónapokig ragyogjon és újra virágba boruljon az ünnepekkor.

Mikulásvirág gondozása és elhelyezése
Ezekkel a tippekkel éveken át díszíti majd otthonodat a mikulásvirág! / Fotó: New Africa
  • Nem mindegy mikor és milyen mikulásvirágot veszel.
  • A növényt magas fényigénye szerint kell elhelyezned.
  • Öntözéséhez szobahőmérsékletű vízre lesz szükséged.
  • A mikulásvirág újra virágozhat, ha elvégzel pár fontos lépést.
  • Amikor a szobanövény elvirágzik, ideje visszametszeni.

De ehhez már a 0. lépésnél is figyelned kell: nem mindegy, hogy melyik mikulásvirágot választod ki vásárláskor. Ha szeretnéd, hogy sokáig díszítse otthonodat, olyan növényt keress, amelynek sűrű, élénk színű levelei vannak, amelyek még nem hullanak. Ha növény sárgul vagy fonnyadt, inkább ne vidd haza!

Bors-tipp:

Ha a karácsonyi szezonban vásárolod meg, mindig csomagoltasd be a virágboltban, hiszen a mikulásvirág érzékeny az alacsony hőmérsékletre – már 12 °C alatt megbetegedhet.

Amikor hazaérsz, azonnal csomagold ki, nehogy a sűrű párától rohadni kezdjenek a gyökerei!

A mikulásvirág gondozása

A mikulásvirág fényigénye

Ahogyan már említettük, a meleg, világos környezetben érzi legjobban magát ez a növény. Minél több fényt kap, annál tovább marad színes.

De a párkányra helyezéssel csak óvatosan! A huzatot hamar megsínyli a virág, és a radiátor, száraz levegő sem tesz jót neki.

A legideálisabb hőmérséklet a mikulásvirág számára 16 és 22 °C között mozog.

A mikulásvirág locsolása

A legfontosabb, hogy ne öntözd túl! Akkor adj vizet a növénynek, ha 2-3 centi mélyen száraz már a földje. 

A locsoláshoz használj szobahőmérsékletű vizet. Öntözd meg alaposan, majd 15-20 perc után öntsd le a felesleget a növény tálcájáról. Vagy alkalmazd a merítéses módszert:

  1. Helyezd a virágot cserepestül egy vödör vízbe
  2. Hagyd állni benne kb. 10 percig
  3. Emeld ki és hagyd lecsöpögni a felesleget
A mikulásvirág helyes öntözése
Amikor új hajtásokat hoz, érdemes egy kicsivel több vizet (és tápoldatot is) adagolni a virágnak / Fotó: Pixel-Shot

Így virágozhat újra

Meglepő, de egyszerű titka van annak, hogyan érheted el, hogy a mikulásvirágod jövő karácsonykor is újra virágba boruljon. Csak akkor fog új rügyeket hajtani, ha legalább 12 órán át teljes sötétségbe zárod a növényt. Így újra beindul majd a rügyképződés.

A legjobb, ha szeptemberben egy olyan szobába helyezed, ami nappal világos, este viszont nem kap fényt. Ha erre nincs lehetőséged, szerezz egy kartondobozt és sötétedéstől egészen napfelkeltééig takard le a mikulásvirágot.

Amint megjelennek rajta a virágbimbók, megszabadulhatsz a kartondobozos, különleges bánásmódtól. Tovább nem lesz szüksége a növénynek a teljes sötétségre.

Ha ezek után is a leírtaknak megfelelően gondozod, februárig hozza majd a virágokat és egészen áprilisig megtartja majd színekben pompázó leveleit.

A mikulásvirág metszése

Tavasszal, amikor a növény elvirágzik, ideje visszametszeni. Körülbelül 15 cm magasságig érdemes visszavágni a mikulásvirágot. 

Figyelem: használj kesztyűt, mert a tejnedve enyhén mérgező!

Ültesd friss virágföldbe és pihentesd 2 hónapon át egy hűvösebb, fényes helyiségben.

Mikulásvirág: tippek, trükkök, hogy minél tovább csodálhasd

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu