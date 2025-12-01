A karácsonyi kedvenc tele lesz virágokkal: így gondozd a mikulásvirágot

Rengetegen hiszik, hogy a mikulásvirág egyetlen karácsonyi szezon erejéig piroslik csak az ablakokban, pedig ez nem így van. Elegendő egy kis tudás és egy kis extra törődés, hogy hónapokig ragyogjon és újra virágba boruljon az ünnepekkor.
De ehhez már a 0. lépésnél is figyelned kell: nem mindegy, hogy melyik mikulásvirágot választod ki vásárláskor. Ha szeretnéd, hogy sokáig díszítse otthonodat, olyan növényt keress, amelynek sűrű, élénk színű levelei vannak, amelyek még nem hullanak. Ha növény sárgul vagy fonnyadt, inkább ne vidd haza!
Ha a karácsonyi szezonban vásárolod meg, mindig csomagoltasd be a virágboltban, hiszen a mikulásvirág érzékeny az alacsony hőmérsékletre – már 12 °C alatt megbetegedhet.
Amikor hazaérsz, azonnal csomagold ki, nehogy a sűrű párától rohadni kezdjenek a gyökerei!
Ahogyan már említettük, a meleg, világos környezetben érzi legjobban magát ez a növény. Minél több fényt kap, annál tovább marad színes.
De a párkányra helyezéssel csak óvatosan! A huzatot hamar megsínyli a virág, és a radiátor, száraz levegő sem tesz jót neki.
A legideálisabb hőmérséklet a mikulásvirág számára 16 és 22 °C között mozog.
A legfontosabb, hogy ne öntözd túl! Akkor adj vizet a növénynek, ha 2-3 centi mélyen száraz már a földje.
A locsoláshoz használj szobahőmérsékletű vizet. Öntözd meg alaposan, majd 15-20 perc után öntsd le a felesleget a növény tálcájáról. Vagy alkalmazd a merítéses módszert:
Meglepő, de egyszerű titka van annak, hogyan érheted el, hogy a mikulásvirágod jövő karácsonykor is újra virágba boruljon. Csak akkor fog új rügyeket hajtani, ha legalább 12 órán át teljes sötétségbe zárod a növényt. Így újra beindul majd a rügyképződés.
A legjobb, ha szeptemberben egy olyan szobába helyezed, ami nappal világos, este viszont nem kap fényt. Ha erre nincs lehetőséged, szerezz egy kartondobozt és sötétedéstől egészen napfelkeltééig takard le a mikulásvirágot.
Amint megjelennek rajta a virágbimbók, megszabadulhatsz a kartondobozos, különleges bánásmódtól. Tovább nem lesz szüksége a növénynek a teljes sötétségre.
Ha ezek után is a leírtaknak megfelelően gondozod, februárig hozza majd a virágokat és egészen áprilisig megtartja majd színekben pompázó leveleit.
Tavasszal, amikor a növény elvirágzik, ideje visszametszeni. Körülbelül 15 cm magasságig érdemes visszavágni a mikulásvirágot.
Figyelem: használj kesztyűt, mert a tejnedve enyhén mérgező!
Ültesd friss virágföldbe és pihentesd 2 hónapon át egy hűvösebb, fényes helyiségben.
