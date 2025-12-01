A karácsonyi kedvenc tele lesz virágokkal: így gondozd a mikulásvirágot

Rengetegen hiszik, hogy a mikulásvirág egyetlen karácsonyi szezon erejéig piroslik csak az ablakokban, pedig ez nem így van. Elegendő egy kis tudás és egy kis extra törődés, hogy hónapokig ragyogjon és újra virágba boruljon az ünnepekkor.

Ezekkel a tippekkel éveken át díszíti majd otthonodat a mikulásvirág! / Fotó: New Africa

Nem mindegy mikor és milyen mikulásvirágot veszel.

A növényt magas fényigénye szerint kell elhelyezned.

Öntözéséhez szobahőmérsékletű vízre lesz szükséged.

A mikulásvirág újra virágozhat, ha elvégzel pár fontos lépést.

Amikor a szobanövény elvirágzik, ideje visszametszeni.

De ehhez már a 0. lépésnél is figyelned kell: nem mindegy, hogy melyik mikulásvirágot választod ki vásárláskor. Ha szeretnéd, hogy sokáig díszítse otthonodat, olyan növényt keress, amelynek sűrű, élénk színű levelei vannak, amelyek még nem hullanak. Ha növény sárgul vagy fonnyadt, inkább ne vidd haza!

Bors-tipp: Ha a karácsonyi szezonban vásárolod meg, mindig csomagoltasd be a virágboltban, hiszen a mikulásvirág érzékeny az alacsony hőmérsékletre – már 12 °C alatt megbetegedhet. Amikor hazaérsz, azonnal csomagold ki, nehogy a sűrű párától rohadni kezdjenek a gyökerei!

A mikulásvirág gondozása

A mikulásvirág fényigénye

Ahogyan már említettük, a meleg, világos környezetben érzi legjobban magát ez a növény. Minél több fényt kap, annál tovább marad színes.

De a párkányra helyezéssel csak óvatosan! A huzatot hamar megsínyli a virág, és a radiátor, száraz levegő sem tesz jót neki.

A legideálisabb hőmérséklet a mikulásvirág számára 16 és 22 °C között mozog.

A mikulásvirág locsolása

A legfontosabb, hogy ne öntözd túl! Akkor adj vizet a növénynek, ha 2-3 centi mélyen száraz már a földje.

A locsoláshoz használj szobahőmérsékletű vizet. Öntözd meg alaposan, majd 15-20 perc után öntsd le a felesleget a növény tálcájáról. Vagy alkalmazd a merítéses módszert:

Helyezd a virágot cserepestül egy vödör vízbe Hagyd állni benne kb. 10 percig Emeld ki és hagyd lecsöpögni a felesleget

Amikor új hajtásokat hoz, érdemes egy kicsivel több vizet (és tápoldatot is) adagolni a virágnak / Fotó: Pixel-Shot

Így virágozhat újra

Meglepő, de egyszerű titka van annak, hogyan érheted el, hogy a mikulásvirágod jövő karácsonykor is újra virágba boruljon. Csak akkor fog új rügyeket hajtani, ha legalább 12 órán át teljes sötétségbe zárod a növényt. Így újra beindul majd a rügyképződés.