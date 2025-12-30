Olvasóink szerint ez lett 2025 szava: most te is elmondhatod a véleményed

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
béke
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 15:15
A Bors Facebook-oldalán zajló szavazásban a „béke” szó győzedelmeskedett, megelőzve az „első unoka” és az „anyu” kifejezéseket. A magyarok szívében idén a béke és a család értéke a legfontosabb.
A Bors az év szavát, vagy az év mondatát keresi a lap Facebook oldalán: „Számodra mi az év szava vagy mondata?” címmel. A kommentelők eddig a az „első unoka” és az „anyu” szavakat írták többek között, de a legtöbb szavazatot a „béke” szó kapta. A közmédia korábban nyilvánosságra bocsátotta az év szavát, 2025-ben az „édesanya” szó nyert. A magyaroknak tehát a béke és a családi kötelékek a legfontosabbak a legszebb szavak alapján.

A "béke" és az "édesanya" egy fotón
A "béke" és az "édesanya" egy fotón Fotó: Ron Taylor /  123RF

Tarolt a „béke” szó a Bors szavazásán

A Bors Facebook oldalán indított szavazáson tarolt a „béke” szó. József, Katalin, Róza is egy szót írtak: béke. Piroska azonban a béke mellett megemlítette az egészséget, a szeretetet és az összetartást is. Katalin ezt írta:

"Nem lenne egy szavam sem, ha egészség, békesség lenne"

- írta Katalin. A Bors szavazása folytatódik itt.

Ukrainian,Girl,Protests,War,,Holds,Banner,,Placard,With,Inscription,Message
A Bors olvasói a békére szavaztak Fotó: Jane_Zh /  Shutterstock 

Az „édesanya” szó győzött a közmédiában

Az Év szavaként a közmédia Montágh Testülete bejelentette, hogy az „édesanya” szó győzött. Aczél Petra nyelvész az M1-en beszélt arról, hogy „a szavaink is, ha jól beszéljük őket és tudjuk, hogy mit értünk rajtuk, akkor tulajdonképpen az emblémáink, amelyek kifejeznek egy évet.” A nyelvész hozzátette: „az anya az egyik legősibb magyar szavunk, az édes már nagyon régóta ott van a nyelvünkben. Szinte nem létezik nyelv, amelyben a szülőanyát az édes jelzővel társítjuk. A 2025-ös Év szava az anyaságra irányítja a figyelmet, arra az értékre, amely köré a család, mint alapvető közösség felépül, és amely a gondoskodás, a biztonság és az érzelmi kötődés elsődleges forrása.”

When learning to love, nobodys a greater teacher than mom. Cropped shot of a mother and her young son bonding at home.
Fotó: Yuri Arcurs peopleimages.com /  Shutterstock 

Az MTVA szervezetéhez tartozó Montágh Testület tagjai minden évben kiválasztják azt az egy szót, amely legkifejezőbben utal az adott év történéseire, valamint a változó körülmények és világszintű kihívások között a legfontosabb értékre hívja fel a figyelmet. Az Év szavát 2020-tól minden év decemberében hirdeti ki a közszolgálati média a testület tagjainak szavazata alapján; 2020-ban az egymás, 2021-ben a család, 2022-ben a béke, 2023-ban a gyermek, 2024-ben a hit kifejezést választották.

 

