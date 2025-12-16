Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

NAV: 163 ezer háromgyerekes édesanya már idén örülhetett

háromgyerekes édesanya
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 08:40
nemzeti adó - és vámhivatalszja
A háromgyerekes édesanyák már nem fizetnek szja-t.
K. C.
A szerző cikkei

2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. 163 ezer anyuka már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már az ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket. Nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot - hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fotó: Pexels

2026. januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz. 2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől. A 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti - tette hozzá a NAV.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu