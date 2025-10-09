Szem nem maradt szárazon: így lepték meg kollégái Zacher Gábort

Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, elérte a nyugdíjkorhatárt a legendás mentőorvos, dr. Zacher Gábor. Az Országos Mentőszolgálat ikonikus alakja azonban ezután sem marad távolt szeretett hivatásától.

Így lepték meg kollégái Zacher Gábort / Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Valóban nyugger leszek, de ne örüljön senki, maradok! Mindössze annyi történik, hogy ezután majd ingyen utazom a vonaton, a villamoson vagy éppen nyugdíjas tikettet veszek a múzeumba. Egyébként semmi változás nem lesz a napjaimban, most is a hatvani kórházban ügyelek

- mondta el lapunknak a rá jellemző, fanyar humorral Zacher Gábor.

Az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvosunk ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor” betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül

- írták meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is, ahol azt is megmutatták, mivel lepték meg a kollégái Zacher Gábort.

Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták

- árulták el a posztban, a történtekről készült videó társaságában, amelyen az is látható, amint Zacher Gábor nem állta meg könnyek nélkül a bajtársai figyelmességét.

Dr. Zacher Gábor megszámlálhatatlan rászorulónak segített és ezrek köszönhetik Neki életüket. Büszkék vagyunk rá és örülünk, hogy továbbra is aktív tagja marad bajtársi közösségünknek!

- tették hozzá a bejegyzés alatti kommentszekcióban.