Szem nem maradt szárazon: így lepték meg kollégái Zacher Gábort

Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, elérte a nyugdíjkorhatárt a legendás mentőorvos, dr. Zacher Gábor. Az Országos Mentőszolgálat ikonikus alakja azonban ezután sem marad távolt szeretett hivatásától.
Valóban nyugger leszek, de ne örüljön senki, maradok! Mindössze annyi történik, hogy ezután majd ingyen utazom a vonaton, a villamoson vagy éppen nyugdíjas tikettet veszek a múzeumba. Egyébként semmi változás nem lesz a napjaimban, most is a hatvani kórházban ügyelek
- mondta el lapunknak a rá jellemző, fanyar humorral Zacher Gábor.
Az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvosunk ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor” betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül
- írták meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is, ahol azt is megmutatták, mivel lepték meg a kollégái Zacher Gábort.
Gábor bajtársai nagy meglepetést eszeltek ki. Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták
- árulták el a posztban, a történtekről készült videó társaságában, amelyen az is látható, amint Zacher Gábor nem állta meg könnyek nélkül a bajtársai figyelmességét.
Dr. Zacher Gábor megszámlálhatatlan rászorulónak segített és ezrek köszönhetik Neki életüket. Büszkék vagyunk rá és örülünk, hogy továbbra is aktív tagja marad bajtársi közösségünknek!
- tették hozzá a bejegyzés alatti kommentszekcióban.
