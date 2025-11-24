Tízezer év után először tört ki a vulkán - közel 14 kilométeres hamufelhőt lőtt a magasba

Egy hatalmas vulkán tört ki Etiópia északkeleti részén, óriási hamufelhőt lőve az égbe, amely a Közel-Kelet, többek között Jemen és Omán felé tart. A kitörést a régió feljegyzett történelmének egyik legkülönlegesebb vulkáni ébredéseként írják le, ugyanis már 10000 éve nem történt ilyen.

Óriási hamufelhő alakult ki a vulkánkitörés miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Műholdas adatokkal követik a vulkán hamufelhőjét

A Hayli Gubbi vulkán robbanásszerű kitörése vasárnap helyi idő szerint 8:30 körül kezdődött, majd délután is folytatódott. Bár a kitörés azóta már megállt, közel 14 000 méter magasra emelkedett hamufelhő most a Közel-Kelet felé halad.

A Toulouse-i Vulkáni Hamu Tanácsadó Központ vasárnap közzétett térképein alacsonyabb szintű hamu sodródása látható Dzsibuti és Jemen felé. A magasabban fekvő hamu várhatóan kelet felé, Ománon át az Arab-tengerbe vándorol, míg a legmagasabb szintű hamu várhatóan Irán, Pakisztán és India egyes részei felé sodródik.

A kitörés közeli lakosok nem érintett, ugyanis egy rendkívül távoli helyen helyezkedik el, így a műholdas adatok jelentik az elsődleges információforrást a tudósok számára. A légiközlekedésben eddig nem okozott zavart, de folyamatosan figyelik a hamufelhő mozgását - írta az Express.