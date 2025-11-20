170 mászó van életveszélyben, brutális vulkánkitörések zajlanak

Indonéziában több mint 900 embert evakuáltak, és jelenleg is azon dolgoznak a mentőalakulatok, hogy megmentsék azokat a mászókat, akik a Semeru vulkán kitörése után a hegyen rekedtek.

A vulkánkitörés óta vannak életveszélyben a mászók Fotó: Anadolu via AFP

A vulkán szerdán tört ki, azóta pedig a jelentések szerint már tízszer is kitört és sűrű füst borítja a környező területet.

A vulkán füstje ellepett mindent

A Jáva szigetén található Semeru 13 kilométerre lávát és kőzetdarabokat lövellt, ami miatt a hatóságok nagyszabású evakuációt rendeltek el. A hegy közelében, egy tó melletti kempingnél 170 mászó rekedt mindössze 6,4 kilométerre a krátertől.

A mentőcsapatok teljes erővel dolgoznak a kimentésükön

- mondta Septi Wardhani, a Semeru Nemzeti Park tisztviselője.

Az indonéz vulkanológiai ügynökség felvételein hatalmas hamufelhő látható, amely a kráterből tör fel és beborítja a vulkán lejtőit. A Semeru legutóbb 2021-ben tört ki: akkor 51 ember vesztette életét, és hamu lepte el a környező falvakat. Indonéziában több mint 130 aktív vulkán van - írja a Reuters.

A kelet-jávai mentőszolgálat több tucatnyi munkatársat vezényelt ki a kitelepítések segítésére. A vulkán közelében élő 956 embert már biztonságos helyekre vitték - közölte Prahista Dian, a hivatal tisztviselője.

Személyzetet is küldtünk felderítésre, hogy maradtak-e még fennrekedt lakosok

- tette hozzá.