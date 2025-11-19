Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő felvételeken az Indonéz vulkánkitörés

vulkánkitörés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 16:55
vulkáni működésIndonézia
Az indonéz hatóságok ismét fokozott készültségbe helyezkedtek Jáva szigetén. Az Indonéz vulkánkitörés miatt a legmagasabb riasztási szintet rendelték el.

Indonéz vulkánkitörés - elképesztő felvételek láttak napvilágot az Indonéz Semuru vulkánkitörésről. Az ország a Föld legszeizmikusabb térségében húzódik.

Az Indonéz vulkánkitörés miatt két és fél kilométeres biztonsági zónát alakítottak ki
Az Indonéz vulkánkitörés miatt két és fél kilométeres biztonsági zónát alakítottak ki 
Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Indonéz vulkánkitörés - Hatalmas hamufelhőt lövellt a vulkán

Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán – tájékoztatott az ázsiai ország vulkanológiai intézete szerdán. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, valamint felszólították a környékbeliteket, ne lépjenek be a vulkán körül kialakított, két és fél kilométeres biztonsági zónába - írta a Magyar Nemzet.

A 3676 méteres Semeru Jáva legmagasabb csúcsa. Indonézia a Föld egyik legszeizmikusabban aktív térségében, a Tűzgyűrűként ismert törésvonal mentén helyezkedik el, ahol összesen 142 vulkán található. Itt él a világon a legtöbb olyan ember, aki aktív tűzhányó közvetlen közelében lakik: mintegy 8,6 millióan élnek tíz kilométeres körzetben. A szigetországot emellett rendszeres földrengések is sújtják.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu