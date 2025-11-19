Elképesztő felvételeken az Indonéz vulkánkitörés

Indonéz vulkánkitörés - elképesztő felvételek láttak napvilágot az Indonéz Semuru vulkánkitörésről. Az ország a Föld legszeizmikusabb térségében húzódik.
Indonéziában 5,6 kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba kitört a Jáva szigetén található Semeru vulkán – tájékoztatott az ázsiai ország vulkanológiai intézete szerdán. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, valamint felszólították a környékbeliteket, ne lépjenek be a vulkán körül kialakított, két és fél kilométeres biztonsági zónába - írta a Magyar Nemzet.
A 3676 méteres Semeru Jáva legmagasabb csúcsa. Indonézia a Föld egyik legszeizmikusabban aktív térségében, a Tűzgyűrűként ismert törésvonal mentén helyezkedik el, ahol összesen 142 vulkán található. Itt él a világon a legtöbb olyan ember, aki aktív tűzhányó közvetlen közelében lakik: mintegy 8,6 millióan élnek tíz kilométeres körzetben. A szigetországot emellett rendszeres földrengések is sújtják.
