Hátborzongató felvétel: videón az útvonal, amit halála előtt bejárhatott a szegedi klinikáról eltűnt szekszárdi doktornő

Mint arról korábban a Bors már beszámolt, az utóbbi napokban teljes döbbenet uralkodik Szeged lakosságán, miután holtan találtak egy szekszárdi fül-orr-gégész főorvosnőt, aki november 3-án gerincműtéten esett át a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján.

Az elismert főorvosnő rejtélyes története akkor vette kezdetét, amikor a klinikáról minden nyom nélkül eltűnt, majd jött a sokkoló hír, miszerint szombaton holttestet találtak egy erdős, elhagyatott területen. Sokan már ekkor biztosra vették, hogy Dr. Kett Antónia holttestét találhatták meg, majd nem sokkal később hivatalosan is megerősítették, hogy valóban a doktornő az.

Mindenki Dr. Kett Antóniát kereste

A Délmagyar beszámolója szerint a keresés a kórház környékén, a Tisza-parton és más városi helyszíneken zajlott, kutyákkal, drónokkal és motoros egységekkel.

A családtagok kértek tőlünk segítséget, mi pedig azonnal mozgósítottuk a csapatot. Éjszaka érkeztünk Szegedre, kutyás egységgel, drónnal és terepmotorokkal pásztáztuk végig a Tisza-partot és a környező területeket. Sajnos a terep nagyon nehezen járható volt, rengeteg szemét és bozót nehezítette a keresést

– fogalmazott a portálnak Gyuris Norbert, a D.O.R.T. Speciális Mentők vezetője.

Itt találták meg a rajongott főorvosnő holttestét

A szekszárdi fül-orr-gégész főorvosnő mentésben több szervezet is részt vett, a D.O.R.T. Mentőcsapat, a Fido Kutyaiskola, valamint a K9 Kutyás Egység tagjai is, akik szombaton bukkantak rá a holttestre.

Minden erőnkkel azon voltunk, hogy élve találjuk meg. Az idő azonban ellenünk dolgozott, a hideg és a párás időjárás komoly veszélyt jelenthetett. Azt hittük, még lehet remény. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, de sajnos el kell fogadnunk

– mondta a mentőcsapat vezetője.

A mentőcsapat vezetője azt is a hátborzongató részletet is elárulta, hogy a hely, ahol megtalálták, számára olyan volt, mint egy szellemváros.

A Délmagyar most készített egy videót, amelyben megmutatják az útvonalat, amit halála előtt bejárhatott a szekszárdi doktornő: