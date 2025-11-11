Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató felvétel: videón az útvonal, amit halála előtt bejárhatott a szegedi klinikáról eltűnt szekszárdi doktornő

Szeged
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 16:51
főorvosnőeltűntgerincműtétdoktornőhalott
A szekszárdi fül-orr-gégész főorvos, dr. Kett Antónia eltűnése, majd tragikus halála megrázta az egész országot.
N.T.
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors már beszámolt, az utóbbi napokban teljes döbbenet uralkodik Szeged lakosságán, miután holtan találtak egy szekszárdi fül-orr-gégész főorvosnőt, aki november 3-án gerincműtéten esett át a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján.

Szeged, eltűnt doktornő holttest helyszín
Fotó: Délmagyar

Az elismert főorvosnő rejtélyes története akkor vette kezdetét, amikor a klinikáról minden nyom nélkül eltűnt, majd jött a sokkoló hír, miszerint szombaton holttestet találtak egy erdős, elhagyatott területen. Sokan már ekkor biztosra vették, hogy Dr. Kett Antónia holttestét találhatták meg, majd nem sokkal később hivatalosan is megerősítették, hogy valóban a doktornő az.

Mindenki  Dr. Kett Antóniát kereste 

A Délmagyar beszámolója szerint a keresés a kórház környékén, a Tisza-parton és más városi helyszíneken zajlott, kutyákkal, drónokkal és motoros egységekkel.

A családtagok kértek tőlünk segítséget, mi pedig azonnal mozgósítottuk a csapatot. Éjszaka érkeztünk Szegedre, kutyás egységgel, drónnal és terepmotorokkal pásztáztuk végig a Tisza-partot és a környező területeket. Sajnos a terep nagyon nehezen járható volt, rengeteg szemét és bozót nehezítette a keresést 

– fogalmazott a portálnak Gyuris Norbert, a D.O.R.T. Speciális Mentők vezetője. 

Itt találták meg a rajongott főorvosnő holttestét 

A szekszárdi fül-orr-gégész főorvosnő mentésben több szervezet is részt vett, a D.O.R.T. Mentőcsapat, a Fido Kutyaiskola, valamint a K9 Kutyás Egység tagjai is, akik szombaton bukkantak rá a holttestre.

Minden erőnkkel azon voltunk, hogy élve találjuk meg. Az idő azonban ellenünk dolgozott, a hideg és a párás időjárás komoly veszélyt jelenthetett. Azt hittük, még lehet remény. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, de sajnos el kell fogadnunk 

– mondta a mentőcsapat vezetője.  

A mentőcsapat vezetője azt is a hátborzongató részletet is elárulta, hogy a hely, ahol megtalálták, számára olyan volt, mint egy szellemváros. 

A Délmagyar most készített egy videót, amelyben  megmutatják az útvonalat, amit halála előtt bejárhatott a szekszárdi doktornő:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu