Holtan találták meg a Szegeden eltűnt doktornőt

Holtan találták meg azt a doktornőt, aki Szegeden november 3-án eltűnt, nem sokkal gerincműtéte után.
A Szekszárdon dolgozó orvos a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának "D" épületéből tűnt el nyomtalanul. A Szeged365.hu információi szerint a nő testére szombat délután találtak rá, a Patológiai Intézettel szembeni garázssor közelében. A rendőrök és a mentők vizsgálják a történteket.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindeközben megerősítette, hogy találtak egy holttestet, de az azonosítás még folyamatban van.
