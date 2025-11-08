Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Holtan találták meg a Szegeden eltűnt doktornőt

doktornő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 20:50
eltűntholttestrendőrség
A holttest azonosítása folyamatban van.

Holtan találták meg azt a doktornőt, aki Szegeden november 3-án eltűnt, nem sokkal gerincműtéte után.

A rendőrség vizsgálja az eltűnt doktornő ügyét.
A rendőrség vizsgálja az eltűnt doktornő ügyét. (Képünk illusztráció) / Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt a doktornő a műtét után

A Szekszárdon dolgozó orvos a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának "D" épületéből tűnt el nyomtalanul. A Szeged365.hu információi szerint a nő testére szombat délután találtak rá, a Patológiai Intézettel szembeni garázssor közelében. A rendőrök és a mentők vizsgálják a történteket.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindeközben megerősítette, hogy találtak egy holttestet, de az azonosítás még folyamatban van.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu