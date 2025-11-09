Bebizonyosodott: dr. Kett Antónia főorvos holttestét találták meg Szegeden

Bár egyelőre a rendőrség nem erősítette meg, ám a főnökei már búcsúznak dr. Kett Antóniától. A fül-orr-gégész főorvos november 7-én tűnt el Szegeden.
Mélységes megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, miszerint november 8-án, életének 62. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt kolléganőnk, dr. Kett Antónia, kórházunk Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető-helyettese – írta a szekszárdi kórház közösségi oldalán Kis Zoltán főigazgató.
Mint arról korábban a Bors is beszámolt, szombaton ismeretlen személyazonosságú holttestet találtak Szegeden. Mostanra bebizonyosodott, hogy a szekszárdi fül-orr-gégész főorvosnőre bukkantak, aki még november 3-án esett át egy gerincműtéten a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján, ám onnan rejtélyes körülmények között eltűnt, és többé nem adott magáról életjelet.
A Délmagyar.hu megszólaltatta Gyuris Norbertet, a keresést koordináló D.O.R.T. Speciális Mentők elnökét, aki elmondta, hogy a családtagok kértek tőlük segítséget, ők pedig azonnal mozgósították a csapatot.
Éjszaka érkeztünk Szegedre, kutyás egységgel, drónnal és terepmotorokkal pásztáztuk végig a Tisza-partot és a környező területeket. Sajnos a terep nagyon nehezen járható volt, rengeteg szemét és bozót nehezítette a keresést
– fogalmazott Gyuris Norbert. Hozzátette: minden erejükkel azon voltak, hogy élve találják meg a doktornőt, azonban a hideg, párás időjárás ellenünk dolgozott. Végül szombaton a K9 Kutyás Egység tagjai bukkantak rá a holttestére egy elhagyatott, gazzal benőtt "szellemváros-szerű" területen.
A rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel, de a halál pontos oka még nem ismert, azt a hatósági boncolás állapítja majd meg.
