A Magyar Véradók Napján mutatkozik be a véradók új mobilappja

Számos kényelmi szolgáltatás válik elérhetővé a véradók számára november 27-től. Az Országos Vérellátó Szolgálat új alkalmazása, valamint a Véradó Portál a donorazonosítást követően számos lehetőséget kínál a véradó közösségnek. A fejlesztés célja, hogy a tájékoztatás és a kommunikáció egyszerűbbé és kényelmesebbé váljon minden csatlakozó véradó számára.

Nagy segítséget kapnak a véradók az új alkalmazással Fotó: Unsplash

Belép a digitális világba az Országos Vérellátó Szolgálat: app segíti a véradókat

A november 27-én élesedő mobilalkalmazás és Véradó Portál segítségével a véradók előtt számos lehetőség válik elérhetővé:

nyomon követhetik, mikor adhatnak legközelebb vért,

digitálisan tárolhatják a véradással kapcsolatos dokumentumaikat,

országszerte kereshetnek véradó helyszíneket, valamint

időpontot is foglalhatnak a számukra legmegfelelőbb véradásokra.

Mindezt ráadásul egyetlen, felhasználóbarát felületen.

Az applikáció és a portál azért jött létre, hogy támogassa a véradókat. Célunk, hogy a digitális megoldások révén még közelebb hozzuk a véradást a mindennapokhoz, és megkönnyítsük mindazok dolgát, akik nap mint nap önzetlenül segítenek másokon

– mondta Dr. Nagy Sándor, az OVSz szakmai főigazgató-helyettese.

A Véradó Portálhoz történő csatlakozás és a mobilalkalmazás letöltésének és használatának módjáról a sikeresen vért adók november 27-től automatikusan tájékoztatót kapnak az Országos Vérellátó Szolgálattól – írja a Metropol.

A Magyar Véradók Napján, azaz november 27-én az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszönetet mond mindazoknak, akik rendszeres véradásukkal hozzájárulnak a rászorulók gyógyulásához és életének megmentéséhez, valamint azoknak az önkéntes szervezőknek, akik a véradási események szervezésében vállalnak aktív szerepet. 70 évvel ezelőtt, 1954. november 27-én adtak át először elismeréseket a sokszoros véradóknak és véradásszervezőknek, ezért ez a nap a Magyar Véradók Napja.

Amennyiben valakitől távol áll a digitális világ, úgy az a véradó természetesen a jövőben is felkeresheti majd a véradóeseményeket, de az applikáció és az új portál segítségével jelentősen könnyebbé válik az eligazodás a véradás világában.