Hat érv a véradás mellett!

1. Közérdek: Az életmentő és gyógyító kezelésekhez folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ehhez a készleteknek mindig biztonságos szinten kell állniuk. A közérdekű ügyhöz minden – 18-65 év közötti, 50 kg feletti, magát egészségesnek érző – honfitársunk hozzájárulhat, ha jelentkezik véradásra, illetve, ha teheti, rendszeresen vért ad.

2. Jótett: önkéntes, anonim adományozás és segítségnyújtás, hiszen saját vérünkből csekély mennyiséget felajánlunk költségmentesen egy ismeretlen embertársunknak, akinek az életben maradáshoz vagy gyógyuláshoz szüksége van rá. A véradás ezért magas erkölcsi szintű segítségnyújtás.

3. Neked is szükséged lehet rá: bármikor, bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor vérkészítményre van szüksége a gyógyulásához, akár sürgősen is. Az az „ismeretlen”, akinek a véradományt szánjuk, egyszeriben nem is olyan idegen, és nincs is olyan távol tőlünk.

4. Biztonság: egészséges embernek nem árt a véradás – van, aki jobban is érzi magát utána. Alkalmanként 4,5 deciliter vért vesznek le, és ez nélkülözhető mennyiség, hamar újratermelődik. A donor biztonságát védve, minden véradást egészségi ellenőrzés és orvosi vizsgálat előz meg. Ennek része az a gyors vérvizsgálat is, melyben ellenőrzik többek közt a vér hemoglobin-koncentrációját. Valójában a donor egészségének teljes biztonságát védi az is, hogy 56 naponta adhatunk vért.

5. Szűrővizsgálat: a véradás után a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják, függetlenül attól, hogy a donor hányszor adott vért. Kötelező teszteket végeznek komoly, más körülmények között költséges fertőzésekre (a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitisz-C, luesz, szifilisz). Így a véradó egyben rendszeresen egészségügyi ellenőrzéseken vesz részt.

6. Társadalmi megbecsülés: a Magyar Vöröskereszt a véradók világnapja és a magyar véradók napja alkalmából hivatalosan is felhívja a figyelmet az anonim módon, ingyen, érdekmentesen, önkéntesen vért adók magas erkölcsi szintű és nagy társadalmi felelősségérzetet feltételező tettére. A sokszoros, jubiláló véradóknak, az önkéntes véradószervezőknek elismeréseket, okleveleket, érmeket ad át és állami kitüntetésre terjeszti fel azokat a donorokat és önkéntes véradásszervezőket, akik évtizedeken át magas fokon hozzájárultak ehhez a közérdekű ügyhöz.