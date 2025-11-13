Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Pánik a levegőben: kényszerleszállást hajtott végre az Air India utasszállítója

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 16:19
Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre az Air India gépe.

Egy Air India Express gép kényszerleszállást hajtott végre, miután bombafenyegetést kapott. A repülőgépet, amely 176 utast és a személyzetet szállította, szerdán evakuálták a fenyegetés után.

Az Air India gépe kényszerleszállást hajtott végre
Miközben Mumbaiból Varanasiba tartott Indiában, a repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtani. A repülőgép a varanasi Lal Bahadur Shastri nemzetközi repülőtéren landolt – és azonnal életbe léptették a vészhelyzeti protokollokat.

A The Independent beszámolója szerint a gépen tartózkodó mind a 176 embert kimentették, és senki sem sérült meg . 

A bombaszakértők ezután átfogó biztonsági ellenőrzést végeztek a repülőgépen. A házkutatás során nem találtak gyanús tárgyakat. 

A repülőgép továbbra is az elkülönítőben van, amíg a biztonsági ellenőrzésen átesnek, mielőtt visszatérhetne a szolgálatba.

