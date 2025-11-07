Jobb, ha még ma tankolsz! Jelentősen emelkednek az üzemanyagárak szombattól

Érdemes lesz még ma betérni a benzinkútra, ugyanis szombattól ismét drágul az üzemanyag Magyarországon.

Jelentős változás jön az üzemanyagárakban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Jelentősen emelkedik az üzemanyagár a hétvégén

A Holtankoljak.hu szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Jelenleg, november 7-én a 95-ös benzinből még 578 forintos átlagárért tankolhatunk, míg a gázolajból 584 forintért literenként.

A változás szombattól megjelenhet, ha a kutak érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést.