Jobb, ha még ma tankolsz! Jelentősen emelkednek az üzemanyagárak szombattól

Érdemes lesz még ma betérni a benzinkútra, ugyanis szombattól ismét drágul az üzemanyag Magyarországon.
A Holtankoljak.hu szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Jelenleg, november 7-én a 95-ös benzinből még 578 forintos átlagárért tankolhatunk, míg a gázolajból 584 forintért literenként.
A változás szombattól megjelenhet, ha a kutak érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést.
