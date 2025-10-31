Jó hír az autósoknak: egy napig még bírd ki tankolás nélkül!

Nagyszerű hírt kaptak az autósok: csökken a gázolaj és a benzin ára is november 1-től. Azaz csupán a mai napot kell még kibírni, és máris olcsóbban tankolhatunk az egész országban.
A Holtankoljak oldala szerint november 1-jén, szombaton a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó négy forinttal csökken. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal holnaptól a sofőröknek is kevesebbe kerül a tankolás a kutakon. Fontos tudni, hogy ugyan elsején piros betűs ünnep lesz, azaz a boltok, nagyáruházak zárva tartanak, a kutak ugyanúgy nyitva lesznek, mint máskor, így bátran mehetünk teletankolni az autónkat.
Október 31-én egyébként az átlagárak a következők:
95-ös benzin: 580 Ft/liter
Gázolaj: 587 Ft/liter
