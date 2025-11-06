Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezt nem láttuk jönni

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 09:58
gázolajbenzin
Erre kell készülniük a magyar autósoknak.

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy jelentős mértékben emelkedett az üzemanyag ára. Az autósok persze abban reménykednek, hogy hamarosan olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is – a holtankoljak.hu most bejelentette, mire számíthatunk november 7-től, és sajnos még mindig nem jött el a nagy fellélegzés ideje.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kiderült, hogy péntektől nem drágul az üzemanyag beszerzési ára – de sajnos nem is lesz olcsóbb.

Meglepő módon a benzin és a gázolaj beszerzési ára is stagnál november 7-én, ami azt jelenti, hogy továbbra is átlagosan 578 Ft-ba fog kerülni 1 liter 95-ös benzin és 584 forintba 1 liter gázolaj – vagyis ezek alapján nem kell sietni a tankolással.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu