Meglepő hír jött az üzemanyagárakról, ezt nem láttuk jönni

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy jelentős mértékben emelkedett az üzemanyag ára. Az autósok persze abban reménykednek, hogy hamarosan olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is – a holtankoljak.hu most bejelentette, mire számíthatunk november 7-től, és sajnos még mindig nem jött el a nagy fellélegzés ideje.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kiderült, hogy péntektől nem drágul az üzemanyag beszerzési ára – de sajnos nem is lesz olcsóbb.

Meglepő módon a benzin és a gázolaj beszerzési ára is stagnál november 7-én, ami azt jelenti, hogy továbbra is átlagosan 578 Ft-ba fog kerülni 1 liter 95-ös benzin és 584 forintba 1 liter gázolaj – vagyis ezek alapján nem kell sietni a tankolással.