Szóhoz sem jutottak a munkások! UFO suhant az égen

Két gyári munkás lefilmezett egy ,,tányér alakú" UFO-t, ami az égen száguldott. Alex Ramage és Andrei Volk csupán tesztelték a kamerájuk közelítő funkcióját, amikor az idegen objektum beleszállt a képbe.

Két gyári munkás észlelt egy UFO-t az égen Fotó: Unsplash (Illusztráció)

UFO suhant át az égen a munkások szeme láttára

Éppen a repülőgépeket akarták lefilmezni a munkások, amikor egy váratlan tányér alakú UFO szállt bele a felvételükbe. A felvétel, amelyet a wisconsini Oshkoshban tartott munkaszünetük alatt rögzítettek, egy rejtélyes ovális lényt mutat, amely átsiklik az égen. Rendkívül megdöbbentette a két férfit az UFO-észlelés, a 33 éves Alexet pedig a felvétel meggyőzte, hogy ez egy bizonyíték a földönkívüli lények létezésére.

Andrei és Alex tagadják, hogy manipulálták volna a felvételt, nem tudják megmagyarázni mi az az azonosítatlan tárgy.

Azt gondoltuk, hogy ez elég őrült dolog, és teljesen kiakadtunk tőle

- idézi a Daily Star Alexet.

Elvileg a telefon kameráját akarták csak ellenőrizni azzal, hogy ráközelítenek egy repülőgépre, de az nem egy repülőgép volt végül. Szerintük elképesztően máshogy nézett ki, mint egy repülő mozgása.

Sokkos állapotban voltunk, mert mindig is hittem az UFO-kban, de saját magamnak megtapasztalni ezt az élményt elképesztő volt.

A közösségi médiában elterjedt videóról megoszlik a vélemény, egyesek szerint ez tiszta bizonyítéka a földönkívüliek létezésének, mások pedig szkeptikusak a felvétellel kapcsolatban.

„Úgy tűnik forog. Hűha!” - írta egyik felhasználója a platformnak. Egy másik felhasználó azt írta, hogy ez nem meglepő, mert már nagyon régóta itt vannak az idegenek.

A szkeptikusak közül volt olyan, aki nemes egyszerűséggel azt írta, hogy ,,Ez nem UFO!".

Már az 1950-es években is találgattak az idegen lények létezéséről, mikor az éjszakai égbolt fényképezésekor, még jóval az űrkorszak kezdet előtt, mikor az akkoriban elkészült felvételeken titokzatos fényvillanásokat vettek észre. A tanulmányok szerint ezek a villanások a Föld felett magasban lévő, lapos, fényvisszaverő tárgyakról visszaverődő napfény lehetnek, évekkel azelőtt, hogy Oroszország fellőtte volna az első műholdat, a Szputnyikot.