Rémülten fogta a kormányt a szexi modell, amikor UFO-k lepték el az eget

Abbey Clancy, a híres modell, nemrég beszámolt arról a sokkoló eseményről, amikor vezetés közben UFO-kat látott. A 39 éves modell szerint téglalap alakú fényeket látott villogni az égen, miközben a Portsmouth-ot és Londont összekötő A3-as úton hajtott.

Celebek számolnak be UFO észleléseikről Fotó: Pixabay

44 éves exfocista férjével, Peter Crouch-csal közös podcastjukban, a The Therapy Crouch-ban beszéltek a témáról, ahol Abbey megerősítette: tudta, mit látott.

Láttam ezt a három téglalap alakú fényt az égen. Nem volt napsütéses nap, és nem esett az eső. Nem lehetett valamiféle tükörkép. Másodpercekkel később mindegyik fény más irányba indult.

Abbey nem az egyetlen celeb, aki mostanában UFO-észlelésről számolt be. Az 56 éves színész, Michael Sheen is beszámolt arról az esetről amikor egy fényfalánxot (egymás után, sorban lebegő fények csoportját) látott, amikor hazafelé tartott walesi, az iskolájából. Port Talbol városában már korábban is történtek földönkívüli észlelések - írja a Yahoo!.

Michael senkinek sem szólt, amíg az UFO el nem tűnt, ezért sokan elutasították az állítását.

Amikor úgy 12 éves voltam, hazafelé tartottam az iskolából. Régen iskolabusszal mentem, és az az út végén tett ki. Felsétáltam a házunkhoz, és ahogy befordultam a kocsifelhajtón, jobbra ott volt a hegy széle, mögöttem a város és a tenger. És amint megfordultam, láttam valamit a hegy peremén előbukkanni a távolban, egy fényt, ami közeledett.

A fény hirtelen megállt, majd felvillant, és mögötte megjelent még két, majd három fény. Ekkor vette észre a fényfalánxot, amint kilebegtek a tenger irányába. Akkor még nem tudta biztosan, hogy UFO-t látott-e, de meg akarta osztani a szüleivel az élményt. Amikor azonban elmesélte nekik, senki sem hitt neki.